Tornado pojawiło się we wtorek o godzinie 23.40 w południowej części stanu Dakota Południowa. Ponad 20 tysięcy odbiorców pozbawionych zostało prądu - poinformowały lokalne media. Żywioł zostawił po sobie zniszczone domy, samochody, połamane drzewa. Władze nie odnotowały żadnych rannych osób.

Silny wiatr zerwał dach ze szpitala Avera Heart. Jak podają lokalne media, tornado uszkodziło około 37 budynków.

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (National Weather Service) wydała ostrzeżenia przed tornadem krótko po godzinie 23. Obowiązywało ono do północy.

Massive downed tree limbs are a common sight, some crashing into houses and blocking entire streets, as happened on St. Andrews Drive off Minnesota Ave. @argusleader @Argus911 pic.twitter.com/d40o7rVXI7 — Erin Bormett (@EEBormett) 11 września 2019



pic.twitter.com/MdrY5Bi6Ni — Abigail Dollins (@abigaildollins) 11 września 2019