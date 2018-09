Potężniejszy niż Florence. Niszczycielski tajfun Mangkhut nadciąga nad Azję

"Czeka was istny koszmar". Ogrom huraganu na zdjęciach ze stacji kosmicznej - 13-09-2018 Huragan Florence przeraża swoim ogromem. Zdjęcia, jakie wykonał niemiecki astronauta Alexander Gerst z wysokości ponad 400 kilometrów nad Ziemią, zapierają dech w piersi. czytaj dalej

Prawie 300 kilometrów na godzinę

Sezon na tajfuny na zachodnim Pacyfiku trwa. W kierunku południowych terenów Chin zmierza tajfun Barijat. Około 12 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych z niższych terenów prowincji Guangdong. Wstrzymano też żeglugę morską.

Największym zagrożeniem jest jednak super tajfun Mangkhut (na Filipinach zwany "Ompong"). Według prognoz ma on uderzyć w filipińską wyspę Luzon w sobotę. Średnia prędkość wiatru, jaką osiąga, dochodzi do 285 kilometrów na godzinę, co odpowiada piątemu stopniowi skali Saffira-Simpsona, w której mierzona jest siła huraganów na Atlantyku.

Prognozowana trasa przejścia tajfunu Mangkhut (PAGASA)

Mangkhut we wtorek spowodował ogromne powodzie i problemy w dostawie prądu na wyspie Guam oraz Wyspach Marshalla na Pacyfiku.

Wydano ostrzeżenia

Tajfun stanowi zagrożenie ze względu na ulewny deszcz, błyskawiczne powodzie i niszczycielskie porywy wiatru.

Jak podała po godzinie 16 lokalnego czasu Filipińska Agencja Atmosferyczna, Geofizyczna i Astronomiczna (PAGASA), oko tajfunu znajdowało się około 575 kilometrów na północny zachód od Virac (prowincja Catanduanes na Filipinach). Kieruje się na zachód i północny zachód z prędkością 25 km/h. Wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia (w pięciostopniowej skali) dla prowincji na wyspach Luzon i Visayas.