Supertajfun

Woda w Pacyfiku jest niezwykle ciepła tego roku. Takie warunki sprzyjają tworzeniu się huraganów i tajfunów. Obecnie na oceanie powstały dwa niebezpieczne zjawiska - huragan Walaka na zachód od Hawajów i supertajfun Kong-Rey na wschód od Filipin.

Kong-Rey w ciągu kilku dni przybrał na sile. Odpowiada teraz huraganowi piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Wiatr wieje w nim ze średnią prędkością 257 kilometrów na godzinę, w porywach do 305 km/h. We wtorkowe popołudnie znajdował się na wschód od Filipin. Przewiduje się, że nieco osłabnie, zanim dotrze w piątek do japońskiego archipelagu Riukiu. Na swojej ścieżce ma także Koreę Południową.

Kong-Rey to już 25 tajfun, który nawiedzi Azję. Na początku września w Japonię uderzył tajfun Jebi, najpotężniejszy w tym rejonie od 25 lat. Żywioł zabił 11 osób i spowodował obrażenia u ponad 600.

Prognozowana trasa przejścia tajfunu Kong-Rey - wtorek godz. 15.40 (JMA)

Dwa niebezpieczne żywioły na Pacyfiku (worldview.earthdata.nasa.gov)

Huragan Walaka

Kolejnym potężnym żywiołem znajdującym się na Pacyfiku jest huragan piątej kategorii - Walaka. Porusza się w kierunku północno-zachodnim z prędkością 13 kilometrów na godzinę. Żywioł we wtorkowe popołudnie znajdował się na zachód od archipelagu Hawajów. Wiatr wieje w nim ze średnią prędkością 257 kilometrów na godzinę.

Prognozuje się, że w ciągu najbliższej doby straci na sile.