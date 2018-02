Powodzie, jakich nie widzieli od dziesiątków lat. Część USA pod wodą

Opady śniegu oraz deszczu przechodzące przez centrum i północno-wschodnie obszary Stanów Zjednoczonych sprawiły, że rzeki zaczęły występować z koryt. Podano informację o co najmniej trzech śmiertelnych ofiarach powodzi.

Zawieszono działanie szkół i ewakuowano mieszkańców obszarów zalewowych. Wiele dróg zostało zamkniętych do czasu unormowania poziomu wody.

Stan wyjątkowy w środę został ogłoszony w Elkhart w Indianie po tym, jak przepływająca przez miasto rzeka St. Joseph osiągnęła stan krytyczny. Zajęcia w miejscowym liceum zostały odwołane. Według lokalnych mediów, to najpoważniejsza powódź w okolicy od 45 lat.

W mieście South Bend, kilkanaście kilometrów na zachód od Elkhart, w związku z powodzią wstrzymano pracę oczyszczalni ścieków. Władze zapewniały, że nie stwarza to zagrożenia dla mieszkańców.

- Powódź nie wpłynęła na stan wody pitnej, której spożywanie jest bezpieczne - podkreślali urzędnicy.

One last flyover of flooded Elkhart Central High School @FOX28News @WSBT @WNDU @weatherchannel @ABC57News @accuweather @breakingweather pic.twitter.com/FFM5QA77NF

— J Stahl (@ryujas1) 22 lutego 2018