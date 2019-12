Zabici i zaginieni po erupcji wyspy-wulkanu. "Nie sądzimy, by na wyspie byli jeszcze ocalali" - 09-12-2019 Co najmniej pięć osób nie żyje, a osiem pozostaje zaginionych po wybuchu wulkanu-wyspy White w Nowej Zelandii. Poszukiwań na razie nie wznowiono. Służby czekają na sygnał, że w okolicy wulkanu jest bezpiecznie. czytaj dalej

Republika Południowej Afryki nękana jest przez ulewne opady deszczu powodujące powodzie. Według prognoz cały tydzień ma upłynąć z deszczową i niebezpieczną pogodą. W wielu częściach kraju wydano ostrzeżenia o powodziach.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Gauteng, na terenie której położona jest stolica kraju Pretoria. Błyskawiczne powodzie w mieście Centurion doprowadziły do zniszczeń w dużej jego części. W regionie Mamelodi wiele chat zostało zmiecionych z powierzchni ziemi. Te, które przetrwały, zanurzone są w wysokiej wodzie.

W mieście Bronkhorstspruit, położonym na wschód od stolicy kraju Pretorii, zapory wodne miały problem z zatrzymaniem wody. W związku z tym wiele dróg stało się nieprzejezdnych. Służby ratownicze muszą korzystać z łodzi i śmigłowców.

W poniedziałek wydano również alarmy przed niebezpiecznymi burzami w niektórych częściach Prowincji Przylądkowej Północnej znajdującej się w zachodniej części RPA i prowincji Wolne Państwo położonej na południe od najbardziej dotkniętej powodziami części kraju.

Powodzie w RPA (PAP/EPA/STRINGER)









Apel o rozwagę

Władze apelują do mieszkańców, aby pozostawali w domach i omijali drogi oraz zachowali szczególną ostrożność podczas przepraw przez rzeki. Jeśli pojazd zostanie uwięziony na drodze, zaleca się, aby opuścić go i wspiąć się na wyższy teren, ale tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne. Nie należy kontynuować jazdy po zalanych terenach, ponieważ nie wiadomo w jakim stanie są drogi.