Ten festiwal wszyscy zapamiętają na bardzo długo. Zamiast słuchać na żywo muzyki, uczestnicy imprezy na chorwackiej wyspie Pag musieli uciekać przed ogromnymi płomieniami. W pobliskim lesie wybuchł pożar, który według relacji świadków, rozprzestrzeniał się bardzo szybko.

Z plaży ewakuowano ponad 10 tysięcy osób. Najpierw podjęto decyzję o zamknięciu jednego z sektorów koncertu, jednak w miarę rozprzestrzeniania się ognia zamknięto całą imprezę.

Na razie nie ma doniesień na temat poszkodowanych. Ogień gaszony był jeszcze nad ranem.

- Pożar był trudny do opanowania, ponieważ wiał silny wiatr - mówiła jedna z uczestniczek festiwalu Kristijan Rovan ze Słowenii.

Uczestnicy festiwalu filmowali pióropusze dymu i płomienie. Jak przyznali, podczas ewakuacji zapanował istny chaos.

- To było szaleństwo. Cały festiwal został zablokowany - powiedziała Chloe Foskett, uczestniczka imprezy.

Część osób, która przyjechała na festiwal, domaga się teraz zwrotu pieniędzy za bilety.

Przyczyna wybuchu pożaru nie jest jeszcze znana.

It's a whole forest fire at #freshisland pic.twitter.com/TRSGDIegTG — Antonio Simmons (@antonio_simmons) 15 lipca 2019

Ohhh at least I got to enjoy #freshisland ... pic.twitter.com/WZ5hVHPOMy — seb (@shh360) 16 lipca 2019

Fresh Island is lit. I mean on fire pic.twitter.com/g4GXsfQXfF — 9bills.co.uk (@9bills) 15 lipca 2019