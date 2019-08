Islandczycy pożegnali martwy lodowiec - 19-08-2019 18 sierpnia 2019 roku naukowcy zebrali się na szczycie wulkanu Ok w środkowo-zachodniej Islandii, żeby upamiętnić lodowiec Okjokull, który stopił się w XX wieku, a w 2014 roku został ogłoszony "martwym". czytaj dalej

W niedzielę informowaliśmy, że pożar na hiszpańskiej wyspie objął ponad 400 hektarów lasów, a ewakuowanych było 2000 osób. Według najnowszych danych spłonęło ponad 3400 hektarów, a władze ewakuowały ponad osiem tysięcy osób. Według służb ratunkowych zagrożeni pożarami są głównie mieszkańcy północnej części wyspy. Ewakuowani spędzili noc w sześciu ośrodkach przygotowanych przez regionalną obronę cywilną.

- Sytuacja jest bardzo poważna. Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. W chwili obecnej nie występują przesłanki, aby twierdzić, że żywioł zostanie szybko opanowany - poinformowała w komunikacie regionalna straż pożarna.

Płomienie sięgają nawet 50 metrów.

Spłonęło ponad 3400 hektarów lasów

Pożar wybuchł w sobotę wieczorem w pobliżu miejscowości Valleseco w prowincji Las Palmas.

Ogień szybko się rozprzestrzenia, spłonęło ponad 3400 hektarów lasów. Walkę z żywiołem utrudniają wysoka temperatura i porywisty wiatr. Władze podały, że z pożarem walczy ponad 700 strażaków, a także 16 samolotów i śmigłowców gaśniczych. Ogień przemieszcza się agresywnie na północny zachód w kierunku parku narodowego Tamadaba.

Przedstawiciele obrony cywilnej Wysp Kanaryjskich przyznali, że prowadzona w nocy z niedzieli na poniedziałek akcja gaszenia ognia okazała się nieskuteczna, pomimo iż brało w niej udział 400 strażaków i panowały stosunkowo korzystne warunki atmosferyczne. - Wraz z postępowaniem żywiołu nad ranem konieczna była ewakuacja kolejnych osób z miejscowości Valleseco, Saucillo, Galdar, Piletas oraz Troya - poinformowały służby ratunkowe.

Pożary lasów trapią prowincję Las Palmas od kilku tygodni. Przed tygodniem władze podały, że na Gran Canarii spłonęło około tysiąca hektarów lasów i zarządzono ewakuację prawie tysiąca osób - mieszkańców trzech gmin.

W Hiszpanii, która zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem liczby turystów, co roku dochodzi do wielu pożarów lasów, co ma związek z suchym klimatem w tym kraju.