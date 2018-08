Kilkadziesiąt hektarów sosnowego lasu stanęło w płomieniach na południu Chorwacji. W akcji uczestniczy ponad stu strażaków. Akcję gaśniczą utrudnia porywisty wiatr, który sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Jak relacjonują Reporterzy 24, turyści odpoczywający w tej okolicy uciekają przed pożarem do pobliskich miejscowości. Zdjęcia i nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Setki interwencji strażaków, jedna ofiara śmiertelna. Skutki piątkowych nawałnic - 11-08-2018 Liczne zalania, połamane drzewa i uszkodzone budynki - to skutki piątkowych nawałnic, które przeszły przez Polskę. Strażacy interweniowali 750 razy. Nie żyje mężczyzna, porwany przez rzekę Cetynia w Sokołowie Podlaskim (województwo mazowieckie). Najwięcej zgłoszeń otrzymali strażacy z Mazowsza. czytaj dalej

Pożar pojawił się w sobotę około godziny 14 w rejonie miejscowości Lokva Rogoznica na południu Chorwacji. W akcji gaśniczej biorą udział lokalne jednostki gaśniczej, wspomagają je także śmigłowce. Działania utrudnia silny wiatr, który sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.

- Na miejscu znajduje się 156 strażaków z 26 jednostek w 40 pojazdach. W akcji gaśniczej bierze też udział sześć śmigłowców - powiedział po godzinie 17 lokalnym mediom Ivan Kovacevic ze Straży Pożarnej w Splicie. Dokładne miejsce wybuchu pożaru nie zostało jeszcze zlokalizowane.

Ewakuacja na plażę

Akcję na bieżąco obserwuje pani Agnieszka, która pojechała na wakacje do pobliskiej miejscowości Mimice.

- Byliśmy na plaży, gdy zaczęło dymić. Strażacy chodzili po domach i hotelach, nakazywali udać się na plażę. Ludzie uciekali nad morze – relacjonowała.

Jak dodała, dym w powietrzu był wyczuwalny od rana - Najpierw myśleliśmy, że coś wydarzyło się na autostradzie - opowiadała na antenie TVN24. - Usiedliśmy w restauracji i zobaczyliśmy ogień - tłumaczyła. Jak powiedziała, widoczne były również śmigłowce uczestniczące w akcji gaśniczej.

"Nie wiem, czy będziemy spać spokojnie"

Po wybuchu pożaru Polka odjechała do położonej około 20 kilometrów dalej miejscowości Makarska.

- Pozostała rodzina została i strażacy ewakuowali ich na plażę, gdzie musieli zostać - tłumaczyła.

Około godziny 20 wróciła do miasta. - Wydaje mi się, że sytuacja nie jest jeszcze do końca opanowana - przyznała. - Nie wiem, czy będziemy dzisiaj spać spokojnie. Na pewno będziemy obserwować i jeżeli zejdzie niżej, to będziemy na pewno jechać dalej - powiedziała.

"Ogień był bardzo blisko domów"

Wystarczyło kilka minut. Zalany sklep, w piwnicach woda sięgała dwóch metrów - 11-08-2018 W piątek nad Polską przeszły burze z ulewnym deszczem. W Małopolsce opad był tak obfity, że w Radziemicach studzienki nie wytrzymały i w kilka minut woda zalała jeden ze sklepów. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Wśród Polaków przebywających na urlopie na południu Chorwacji jest także pan Łukasz z rodziną. On także przyjechał do miejscowości Mimice koło Omis.

- Pierwszy ogień zauważyliśmy około godziny 15. Na początku był niewielki pożar. Pojawiła się straż pożarna oraz jeden samolot który gasił pożar. Jednak w ciągu 10 minut pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił. Sytuacja zrobiła się dramatyczna. Ludzie zaczęli pakować najpotrzebniejsze rzeczy i uciekali samochodami do pobliskich miejscowości. Ogień był bardzo blisko domów, pojawiło się strasznie dużo dymu. Ja z rodziną również spakowaliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i ewakuowaliśmy się. Cała miejscowość opustoszała. W akacji ratunkowej bierze udział kilka samolotów, które cały czas nabierają wodę z morza i gaszą ogień - relacjonował pan Łukasz.

Zdjęcia i nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24.

~Adrian Stykowski Pożar w okolicach miejscowości Omiś w Chorwacji.





~Internauta Pożar w Chorwacji poczytaj

~Internauta Pożar w Chorwacji poczytaj

~Internauta Pożar w Chorwacji







~Łukasz Pożar w Chorwacji. Widok z wyspy Brać - Supetar







~Agnieszka Pożar w Chorwacji