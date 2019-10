"Pożar szybko się rozprzestrzenia". Schwarzenegger: ewakuowaliśmy się bezpiecznie

Ogniste objęcia. Stan wyjątkowy w całej Kalifornii - 28-10-2019 Strażacy walczą z pożarami - jednym na północy, drugim na południu stanu - przez które ewakuowano prawie 200 tysięcy osób. czytaj dalej

Pożar o nazwie Getty pojawił się, kiedy dwa poprzednie - Kincade i Tick - nadal trawiły Kalifornię. Pojawił się rano w okolicach muzeum sztuki Getty Center, a w ciągu dnia zajął 202 hektary zarośniętych wzgórz wokół autostrady międzystanowej 405.

- To bardzo dynamiczny pożar, a wszyscy mieszkańcy na zachód od autostrady 405 i na południe od Sunset muszą być czujni - przekazali strażacy.

Zagrożone domy celebrytów

Na obszarze zagrożonym pożarem Getty znajdują się domy wielu celebrytów. LeBron James, gwiazda NBA, był jednym z wielu mieszkańców, którzy musieli się ewakuować. Jego dom znajduje się w Brentwood, dzielnicy Los Angeles.

Ewakuować musiał się również aktor i były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger.

"Dziś rano ewakuowaliśmy się bezpiecznie. Jeśli znajdujesz się w strefie ewakuacji, nie wygłupiaj się. Wyjedź. W tej chwili jestem wdzięczny za najlepszych strażaków na świecie, prawdziwych bohaterów, którzy narażają się na niebezpieczeństwo, żeby chronić mieszkańców Kalifornii - napisał Schwarzenegger na Twitterze.

Do opuszczenia swoich domów zmuszeni byli również Kurt Sutter, scenarzysta serialu "Synowie Anarchii" oraz aktor Clark Gregg.



We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) October 28, 2019



Kalifornia walczy z pożarami (PAP/EPA/PETER DASILVA)











Szybko się rozprzestrzenia

Do tej pory ogień zniszczył co najmniej pięć domów. Nie odnotowano jednak żadnych osób rannych - poinformował na konferencji prasowej Eric Garcetti, burmistrz Los Angeles. Dodał jednak, że najprawdopodobniej straty materialne wzrosną.

- To pożar, który szybko się rozprzestrzenia - powiedział, wzywając mieszkańców strefy obowiązkowej ewakuacji, która obejmuje ponad 10 tysięcy domów i firm, aby szybko opuścili zagrożony teren.

Ogień podsycany jest przez silny wiatr, który wieje w porywach do 80 kilometrów na godzinę. Według meteorologów wiatr na razie nie ustanie, a wręcz może jeszcze w tym tygodniu przybrać na sile.

Hrabstwo Sonoma dotknięte zostało w ostatnich dniach pożarem Kincade, który zajął ponad 260 kilometrów kwadratowych terenu. Z jego powodu ewakuowanych zostało niemal 200 tysięcy ludzi. Z ogniem walczyło ponad cztery tysiące strażaków. Zniszczonych zostało wiele budynków. Gubernator wprowadził stan wyjątkowy. W poniedziałek rano bez prądu było ponad milion odbiorców.

