Pożary na greckiej wyspie

Potężne pożary lasów w Hiszpanii. Upał nie pomaga - 30-06-2019 Od kilku dni w różnych regionach Hiszpanii pojawiają się pożary lasów i terenów uprawnych. Sytuacji nie poprawia utrzymująca się od kilku dni bardzo wysoka temperatura. czytaj dalej

Na drugiej co do wielkości wyspie Grecji - Eubei rozszalały się pożary. W sobotę strażacy zmagali się z trudnym do opanowania ogniem. Akcję utrudniały utrzymująca się od kilku dni wysoka temperatura i silny wiatr. Do walki z żywiołem skierowano strażaków z całego kraju.

Mieszkańcy kilku wiosek zostali ewakuowani. Nie ma doniesień o osobach rannych ani zniszczonych budynkach.

Płonęły wzgórza

Z trudnymi warunkami strażacy musieli mierzyć się już w czwartek, gdy ogień pojawił się na wzgórzach wyspy. W sobotę strażacy przekazali, że udało im się opanować tę cześć terenu, na której ogień gwałtownie się rozprzestrzeniał.

W ostatnich dniach w Grecji termometry pokazywały powyżej 35 stopni Celsjusza, a w środę nawet powyżej 40 st. C. W związku z pożarem - jak przekazała lokalna policja - jeden mężczyzna został zatrzymany.