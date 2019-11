Pożary na wzgórzach, tysiące ewakuowanych. Kalifornia znowu w ogniu

Żałoba narodowa w Albanii. Wzrósł bilans ofiar trzęsienia ziemi - 27-11-2019 Trzęsienie ziemi, jakie pojawiło się w nocy z poniedziałku na wtorek w okolicach stolicy Albanii, przyczyniło się do śmierci co najmniej 25 osób. Służby wciąż przeczesują gruzy, dlatego tragiczny bilans może jeszcze wzrosnąć. Władze zdecydowały, że środa będzie dniem żałoby narodowej. czytaj dalej

Pożar - nazywany Cave Fire - wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek w okolicy Santa Ynez kilka kilometrów na północny zachód od Santa Barbara. Przez dobę spłonęło ponad 1700 hektarów suchej roślinności.

- Niesiony przez silne porywy wiatru ogień zagroził wielu domom, jednak jak dotąd żaden nie został zniszczony. Ucierpiał tylko jeden niezamieszkany budynek - powiedział strażak z Santa Barbara Daniel Bertucelli.

Jak powiedział Mike Eliason, rzecznik straży pożarnej hrabstwa, ogień został opanowany w 10 procentach.

Ponad 5,4 tysiąca osób musiało ewakuować się do bezpieczniejszych miejsc na północ od Santa Barbara.

Ogień pojawił się na chwilę na jednej z dróg wyjazdowych, co spowodowało panikę wśród uciekających z regionu kierowców.

Kalifornia w ogniu (PAP/EPA/MIKE ELIASON/SANTA BARBARA COUNTRY FIRE DEPARTMENT)









































Zbyt rozległy obszar

Hrabstwo Santa Barbara ogłosiło stan wyjątkowy. Według wydanego komunikatu prasowego pożar był zbyt rozległy, by lokalni strażacy mogli samodzielnie go opanować. Pomoc musiała nadejść spoza hrabstwa. Strażaków wsparła brygada z Los Angeles, która z powietrza zrzucała wodę na obszary w pobliżu domów, by zatrzymać płomienie, zanim dotrą do budynków.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Krety - 27-11-2019 Środowy poranek zaczął się niespokojnie dla mieszkańców Krety. Pojawiło się tam trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,0. Nie ma informacji o rannych ani zniszczeniach. czytaj dalej

Według Narodowej Służby Pogodowej (NWS) sucha roślinność, niska wilgotność powietrza i podmuchy wiatru o prędkości do 72 kilometrów na godzinę pomogły rozprzestrzenić pożar. Poinformowano, że wiatr uspokoił się dopiero we wtorek i w porywach osiągał zaledwie 24 km/h.

Przyczyna wybuchu pożaru nie jest jeszcze znana.

Mieszkańcy bez prądu

Jak twierdzą władze, pożar zagraża głównym liniom energetycznym, które dostarczają prąd do południowej części hrabstwa Santa Barbara. Z tego powodu odłączono kilka mniejszych linii, pozbawiając dostaw elektryczności 1,5 tysiąca gospodarstw domowych.

W uczelniach i szkołach w hrabstwie Santa Barbara odwołano zajęcia. Niektóre zostały zamknięte już wcześniej w związku z przerwą z okazji Święta Dziękczynienia.