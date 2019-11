Pożary szaleją w Kalifornii. Ten sezon jest jednak wyjątkowo spokojny

"Mieliśmy tylko kilka sekund na ucieczkę" - 01-11-2019 Szalejące pożary cały czas zagrażają Kalifornii. Ogień zniszczył setki budynków i spowodował ewakuację tysięcy ludzi, rannych zostało dwóch strażaków. Akcję gaśniczą utrudnia porywisty, pustynny wiatr. Jednak według prognoz jego podmuchy osłabną. czytaj dalej

Według danych amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej podczas tegorocznego sezonu pożarowego do tej pory spłonęło łącznie "jedynie" 81 tysięcy hektarów lasów i traw. Dla porównania - w 2018 roku było to 765 tysięcy, a w roku 2017 - 525 tysięcy. W ubiegłym tygodniu w Kalifornii wybuchły 183 pożary, ale większość z nich została dość szybko powstrzymana.

Po tych danych widać, że strażacy odnieśli duży sukces w łagodzeniu i zwalczaniu pożarów przy ekstremalnych warunkach pogodowych.

Dłuższe, silniejsze, bardziej niszczycielskie

W ciągu ostatnich lat w Kalifornii i innych zachodnich stanach Ameryki zaobserwowano wzmocnienie się sezonów pożarowych. Ogień spala coraz większe tereny, niszczy coraz więcej mienia, a sezon trwa coraz dłużej.

Mają na to wpływ zmiany klimatu, które zachwiały naturalnymi warunkami pogodowymi w Kalifornii. Dla Kalifornijczyków stało się normą, że jesienią wybuchają pożary.

Dzieje się tak ze względu na oddziaływanie wiatru Diablo na północy (okresowego, gorącego i suchego, który zwykle występuje w zatoce San Francisco, a jego nazwa pochodzi od góry o takiej samej nazwie) i wiatru Santa Ana na południu (to z kolei silne i suche porywy, pochodzące z chłodnych mas powietrza), które wieją w dół zboczy, przez lasy i wysychające z powodu upałów tereny podmokłe. Ekstremalnie silne porywy sprawiają, że ogień szybciej się rozprzestrzenia, tworząc nowe "punktowe" pożary w całym stanie.

Wideo Ogień rozprzestrzenia się przez silny wiatr

"Ekstremalnie czerwony" tydzień

W zeszłym tygodniu porywy wiatru rozpędzały się do ponad 160 kilometrów na godzinę. Wilgotność względna w niektórych częściach stanu osiągnęła raptem jeden procent.

Warunki pogodowe w południowej Kalifornii były tak niestabilne, że amerykańska Narodowa Służba Pogodowa została zmuszona do stworzenia zupełnie nowej, "ekstremalnie czerwonej" kategorii ostrzeżeń używanej w przypadku pogody sprzyjającej pożarom. Teren szczególnego ryzyka był zaznaczany na mapach nie czerwonym, a fioletowym kolorem.

Problemy z prądem

Największe przedsiębiorstwa energetyczne prewencyjnie wyłączyły dostawy prądu do milionów mieszkańców. Mają bowiem w swojej historii pożary lasów wywołane przez wietrzną pogodę i iskrzący sprzęt.

Przerwy w dostawie prądu miały być ostatecznością w przypadkach najbardziej ekstremalnego ryzyka pożarowego. Jak się okazało, skala odcięcia od prądu była równie bezprecedensowa, co porywy wiatru.

- W pewnym sensie tego właśnie oczekiwała opinia publiczna, ale tak naprawdę nie zastanawiali się, jak długo będą musieli to znosić i co to może oznaczać - stwierdził Thomas Cova, profesor geografii na Uniwersytecie Utah, który bada zagrożenia środowiskowe i zarządzanie kryzysowe.

Strażacy poinformowali w środę, że zidentyfikowali sprzęt jednej z firm energetycznych jako przyczynę dwóch pożarów w hrabstwie Contra Costa, które doprowadziły do wielu ewakuacji w północnej Kalifornii. Ustalili, że miejsce, w którym wybuchł pożar, znajdowało się pod liniami energetycznymi, a na nagraniu, do którego dotarli widać było iskry z transformatora spadające na pobliską roślinność. Również w Oakley śledczy potwierdzili awarię transformatora. Tam także iskry podpaliły trawy. Przedsiębiorstwo energetyczne poinformowało, że nie ma jeszcze wystarczających informacji, aby oficjalnie skomentować te dwa pożary i przekazało, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by powiedzieć, że ich sprzęt zawinił.

Globalny ranking klimatycznego ryzyka (Małgorzata Latos/PAP)

Byli gotowi

W pewnym sensie nad przygotowaniem do największego pożaru - Kincade i innych, mniejszych strażacy pracowali od kilku miesięcy.

- Prewencja jest bardzo ważna - powiedział w rozmowie z Guardianem Scott McLean, urzędnik z Cal Fire, państwowej agencji zarządzania gruntami i pożarami, która koordynuje operacje związane z pożarami. W tym roku zatrudniono setki nowych strażaków sezonowych, przygotowano wiele dodatkowego sprzętu do jak najszybszego zwalczania pożarów.

- Te pożary, z którymi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich trzech lat, rozpalały się tak szybko, że trzeba było nauczyć się, jak je atakować i to jest coś, co robimy - powiedział McLean.

Biorąc pod uwagę bezprecedensowe warunki pogodowe w październiku tego roku, strażacy działali z dużą ostrożnością. Podczas najwyższych ostrzeżeń przed pożarami patrolowali wzgórza w poszukiwaniu nowych zagrożeń.

Pożary rozprzestrzeniały się dużo wolniej, bo w ciągu dni, a nie jak poprzednio - godzin. Dzięki temu można było dokładniej zaplanować akcje ratunkowe. - Mieli kilka dni. I wyciągnęli wnioski z ostatniego pożaru - powiedział Cova. - Czasami wygląda to tak, że działają dobrze i sprawnie, ale tak naprawdę mieli dużo więcej czasu na przygotowanie - dodał.