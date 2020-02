"Pozrywane i pozalewane drogi". Powodzie błyskawiczne w Nowej Zelandii

Kolorado w śniegu. Odwołane loty, wypadki na drogach - 04-02-2020

Zimowa pogoda stwarza utrudnienia mieszkańcom amerykańskiego stanu Kolorado. Leży tam do 20 centymetrów śniegu, a temperatura spada do kilkunastu stopni poniżej zera. Dochodzi do wypadków drogowych, a wiele lotów jest odwołanych lub opóźnionych. czytaj dalej