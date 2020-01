Dwaj mężczyźni w izolatkach we Wrocławiu. Bada się ich w kierunku koronawirusa i grypy - 30-01-2020 Do jednego z wrocławskich szpitali trafił drugi pacjent z objawami podobnymi do koronawirusa. Mężczyzna przyleciał z Szanghaju. Wcześniej do placówki przewieziono obywatela Chin. Obaj są badani. czytaj dalej

Jak przekazały chińskie służby medyczne, liczba zgonów wywołanych nowym koronawirusem (2019-nCoV) wzrosła do 213. Łącznie na świecie potwierdzono ponad 9800 przypadków zakażenia.

Ocenia się, że na całym świecie, poza Chinami, zakażonych może być ponad 8 tysięcy osób. Nie odnotowano żadnych zgonów poza tym krajem.

Liczba zakażonych nowym koronawirusem przewyższa przypadki infekcji wirusem SARS (zespół ostrej niewydolności oddechowej) w latach 2002-2003. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wtedy podczas epidemii na całym świecie odnotowano 8096 przypadków zakażenia.

Z powodu SARS w tamtym czasie w Chinach kontynentalnych zmarło 349 osób, a na całym świecie 774 osoby.

Wielka Brytania kolejnym krajem w Europie

Szef brytyjskiej służby zdrowia poinformował o dwóch przypadkach zakażenia koronawirusem na terenie Królestwa. Dodał, że pacjenci są poddani intensywnej diagnostyce i leczeniu. W czwartek premier Włoch Giuseppe Conte poinformował o dwóch przypadkach zakażenia koronawirusem we Włoszech. Pacjenci to dwójka chińskich turystów, którzy nocowali w hotelu w Rzymie. Przebywają od środy w stołecznym szpitalu zakaźnym, dokąd trafili z objawami choroby.

Po badaniach w szpitalu Spallanzani u małżeństwa potwierdzono zakażenia koronawirusem. Przebywają w tej chwili w izolatce. Jak podały włoskie media podały, małżeństwo jest w wieku 66 i 67 lat pochodzi z rejonu miasta Wuhan, epicentrum epidemii.

Wielka Brytania jest piątym krajem w Europie z potwierdzonymi przypadkami koronawirusa. Zakażenia odnotowano w Finlandii, Niemczech, Włoszech i Francji.

Piąty przypadek zakażenia w Niemczech

Jak podaje agencja Reutera, w Niemczech jest piąty przypadek zakażenia koronawirusem. Tamtejsza służba zdrowia poinformowała, że zidentyfikowano go u mężczyzny z tej samej firmy w mieście Stranberg, w której u czworga pracowników wcześniej potwierdzono przypadki zakażenia.

Poza Chinami kontynentalnymi na świecie potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem w: Tajlandii - 14, Japonii - 11, Hongkongu i Singapurze - po 10, Tajwanie - 8, Makau, Australii, Malezji - po 7, Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych i Francji - po 6, Niemczech - 5, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wietnamie - po 4, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Włoszech - po 2 , Nepalu, Kambodży, Finlandii, Sri Lance, Filipinach i Indiach - po 1. Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

Stan "światowego pogotowia"

MERS, SARS, hiszpanka i wiele innych. Epidemie nieznanych wcześniej chorób - 30-01-2020 Potwierdzonych przypadków koronawirusa z Wuhanu jest coraz więcej. Pojedyncze zakażenia pojawiają się również poza Chinami. Przypominamy epidemie, które pojawiły się w naszej najnowszej historii.

Główny powód, dla którego ogłaszamy deklarację, to to, co dzieje nie w samych Chinach, a raczej w innych krajach świata - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Jedynym sposobem na to, by zwalczyć tę epidemię, jest wspólna praca w duchu solidarności i kooperacji. Jesteśmy w tym wszyscy razem i tylko razem możemy to zatrzymać - mówił.

Stan Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym (PHEIC) oznacza nadzwyczajne zdarzenie, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego innych państw poprzez rozprzestrzenianie się choroby na skalę międzynarodową lub ewentualnie wymagające skoordynowanej interwencji międzynarodowej.

Takie zdarzenia muszą być "poważne, nagłe, niezwykłe i niespotykane".

Ogłoszenie PHEIC jest bardzo rzadkie, do tej pory dokonano tego pięć razy:

w 2009 roku, kiedy w Afryce wybuchła epidemia grypy, wywołanej wirusem H1;

dwukrotnie w 2014 roku podczas epidemii wirusa Ebola i polio;

w 2016 przy wirusie Zika;

w 2016 roku, kiedy w Demokratycznej Republice Konga panowała epidemia wirusa Ebola