Prawie 15 tysięcy zakażeń koronawirusem poza Chinami. Sprawdź statystyki

Koronawirus w Polsce. Co powinieneś wiedzieć - 04-03-2020 W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sprawdź, czym jest koronawirus i jakie wywołuje objawy, jak można się zabezpieczyć przed zakażeniem, czego nie należy robić, jak skutecznie myć ręce oraz jak postępować w przypadku powrotu z krajów, gdzie są ogniska koronawirusa. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną, całodobową infolinię 800 190 590. czytaj dalej

Na całym świecie odnotowano do tej pory 95 484 przypadki zakażeń koronawirusem. Najwięcej pojawiło się ich na terenie Chin kontynentalnych - 80 430. Na drugim miejscu znajduje się Korea Południowa, gdzie zakażonych jest 5 766 osób.

Wśród pasażerów, którzy byli na statku Diamond Princess, potwierdzono 706 przypadków zakażenia koronawirusem. Statek ten w statystykach traktuje się jak osobne terytorium. We Włoszech liczba zakażonych sięgnęła 3 089. W Iranie odnotowano 2 922 przypadków zakażenia.

W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Pacjent leży w szpitalu w Zielonej Górze.

Koronawirus rozprzestrzenił się na ponad 80 krajów i terytoriów poza Chinami, w tym ponad 30 państw w Europie. Kolejne kraje na świecie, w których odnotowano przypadki koronawirusa, to między innymi: Polska, Słowenia i Węgry.

Na całym świecie w wyniku choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa życie straciło 3 286 osób. Jeśli chodzi o liczbę osób, które wyzdrowiały, jest ona obecnie szacowana na 53 688. Od 18 lutego liczba wyzdrowień jest większa niż liczba nowych zakażeń.

Dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco. Wykresy aktualizowane są raz dziennie.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)



Gdzie zmarło najwięcej osób

Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w Chinach. Zmarło tam 3 013 osób. Poza Chinami koronawirus zebrał największe śmiertelne żniwo we Włoszech, gdzie życie straciło 107 osób. W Iranie koronawirus zabił 92 osoby. Na czwartym miejscu, jeśli chodzi o zgony w wyniku zakażenia SARS-CoV-2, jest Korea Południowa. Odnotowano tam 35 zgonów.

Najwięcej, bo 158 osób, zmarło 23 lutego. Wtedy odnotowano również największy skok - dzień wcześniej wirus zabił sto osób. Wysoka śmiertelność została zanotowana też 12 lutego (146 ofiar), 14 i 15 lutego (po 143 ofiary) oraz 18 lutego (136 ofiar).

Największy spadek w dziennym bilansie ofiar zarejestrowano z 23 lutego (158 zgonów) na 24 lutego (zmarło 81 osób). Różnica wyniosła 77 przypadków.

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Trendy w liczbie zakażonych

Najwięcej nowych przypadków koronawirusa na całym świecie, w tym w Chinach, pojawiło się 12 lutego. Zakażenie wykryto wtedy u ponad 14 tysięcy osób. Od tego dnia do 15 lutego obserwowano stopniowy spadek liczby nowych zakażeń. Liczba nowych zakażonych wzrosła nieznacznie 16 lutego, później znów zaczęła spadać, by wzrosnąć 20 lutego. W ostatnich dniach lutego liczba nowych przypadków zakażenia się wahała. Ostatniego dnia miesiąca potwierdzono 1989 nowych zachorowań. Następnie zanotowano kolejne wahania. Z 3 marca (2 572) na 4 marca (2 293) liczba nowych przypadków zakażeń spadła o 279.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Najbardziej gwałtowny wzrost nowych przypadków poza terytorium Chin nastąpił z 2 marca (kiedy odnotowano 1 734) na 3 marca (2 453). To wzrost o 718 przypadków. Z 26 lutego (kiedy odnotowano 569 zakażonych) na 27 lutego chorobę powodowaną przez koronawirusa zdiagnozowano u 956 osób. To wzrost o 387 przypadków. Z 3 marca (2 453) na 4 marca (2 154) nastąpił spadek liczby zakażonych o 299 osób.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Prawie 40 tysięcy osób w szpitalach

Aktywne przypadki zakażonych koronawirusem to całkowity bilans uzyskiwany po odjęciu zmarłych i wyleczonych osób.

Szacuje się, że obecnie zainfekowanych jest 38 510 pacjentów. U ponad 32 tysięcy choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 83 procent przypadków. Stan ponad 6 400 osób, co stanowi 17 proc. pacjentów, jest poważny lub krytyczny.

Aktywne przypadki (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Nowe przypadki oraz wyzdrowienia (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

"To unikatowy wirus o unikatowej charakterystyce"

Jak powiedział na konferencji prasowej Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do tej na całym świecie zmarło około 3,4 proc. zgłoszonych przypadków koronawirusa.

- Ten wirus to nie SARS, nie MERS i nie grypa. To unikatowy wirus o unikatowej charakterystyce. I grypa, i COVID-19 powodują problemy z oddychaniem oraz rozprzestrzeniają się w ten sam sposób - mówił Ghebreyesus. Nadmienił, że grypę od COVID-19 odróżnia to, że na pierwszą chorobę jest lekarstwo, którą jest szczepionka, a na drugą jej jeszcze nie ma.

- Strach to naturalny ludzki odruch na każde zagrożenie, szczególnie na takie, którego do końca nie rozumiemy - dodał Ghebreyesus.

