Prewencyjne podawanie antybiotyków zwierzętom. Lekarze z Wielkiej Brytanii przeciwni

400 milionów chorych na świecie, trzy miliony w Polsce. "Pandemia cukrzycy" - 14-11-2018 Ciągle bardzo dużo jest osób, które nie wiedzą, że chorują na cukrzycę - podkreślała w programie "Wstajesz i wiesz" TVN24 diabetolog Anna Jeznach-Steinhagen. Dlatego tak ważne jest badanie się - dodała Edyta Litwiniuk, trener personalna i dietetyczka. Konsekwencje nieleczonej cukrzycy mogą być bardzo poważne - ostrzegały ekspertki. 14 listopada to Światowy Dzień Cukrzycy. czytaj dalej

"Jeśli antybiotyki będą skuteczne, uratujemy naszą przyszłość"

Jak podaje "The Guardian", przywódcy największych brytyjskich stowarzyszeń medycznych zaapelowali do rządu, aby ten zmienił sposób leczenia zwierząt gospodarskich. Zaznaczają oni, że nawet jeśli tylko jedno zwierzę choruje, antybiotyki podaje się całemu stadu. Bakterie, przed którymi chroni się zwierzęta, stają się odporne na antybiotyki, więc jeśli z wywołaną przez nie infekcją zmaga się człowiek, może być trudno go leczyć.

Jedenastu lekarzy piastujących prestiżowe funkcje, w tym rektorzy Royal College of Physicians, Royal College of Surgeons i Wydziału Zdrowia Publicznego, napisało wspólnie list, w którym apelują do rządu, aby zobowiązał się do całkowitego wycofania prewencyjnego leczenia zwierząt antybiotykami. Przegłosował już takie rozwiązanie Parlament Europejski, ale wejdzie ono w życie dopiero w 2022 roku, czyli po brexicie. Oznacza to, że rząd Wielkiej Brytanii nie będzie musiał stosować zasad obowiązujących w Unii Europejskiej.

"Oddychać tym powietrzem to jak wypalać 20 papierosów dziennie" - 10-11-2018 Mieszkańcy indyjskiego Nowego Delhi w czwartek zmagali się z fatalną jakością powietrza. Smog zasnuł miasto po pokazie fajerwerków związanym ze świętem Diwali. Stężenie pyłów PM2,5 było bardzo wysokie - wyniosło aż 689 mikrogramów na metr sześcienny. czytaj dalej

Brytyjscy lekarze chcą od rządu jasno sprecyzowanych zobowiązań, bo według nich stanowisko urzędników jest niejednoznaczne w sprawie prewencyjnego leczenia zwierząt gospodarskich. Zdaniem ekspertów może to poważnie zagrozić postępom, jakie poczyniono w ograniczaniu antybiotyków na fermach w Wielkiej Brytanii.

- Przyszłość rysuje się w ciemnych barwach, cofniemy się do czasów nieskutecznej opieki zdrowotnej. Wielu ludzi skazanych będzie na wczesną śmierć. Zdrowie zwierząt i zdrowie ludzi muszą być w równym stopniu chronione, aby antybiotyki były skuteczne. Dlatego apelujemy do rządu - powiedział profesor John Middleton, dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego. - W świecie "postbrexitu" istotniejsze będzie podwyższenie standardów stosowania antybiotyków przez lekarzy i rolników. Jeśli antybiotyki będą skuteczne, uratujemy naszą przyszłość - podkreślił.

Apokaliptyczna wizja przyszłości

Superbakterie każdego roku w Europie zabijają 33 tysiące osób - 07-11-2018 W poniedziałek europejscy specjaliści do spraw zdrowia poinformowali o wzroście zachorowalności na choroby spowodowane szczególnie opornymi na antybiotyki bakteriami. Zjawisko ''jest niepokojące, ponieważ antybiotyki są ostatnimi dostępnymi opcjami leczenia". czytaj dalej

Jak pisze "The Guardian", główny doradca w sprawach opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii Sally Davies wielokrotnie ostrzegała, że ​​świat stoi w obliczu "antybiotykowej apokalipsy", w której powszechne choroby stają się nieuleczalne. Większość jej ostrzeżeń dotyczyła nadużywania antybiotyków w medycynie.

Coilin Nunan z Alliance to Save Our Antibiotics, koalicji organizacji zajmujących się zdrowiem, medycyną, rolnictwem, środowiskiem i społeczeństwem z całej UE, który był jednym z autorów listu, ostrzegł, że przyszłe umowy o wolnym handlu z USA mogą stanowić zagrożenie.

- Jeśli rząd nie wprowadzi zakazu grupowej prewencji, Wielka Brytania dostosuje się do stanowiska amerykańskiej administracji, która jest przeciwna europejskiemu zakazowi - powiedział. Użycie antybiotyków na amerykańskich fermach jest sześciokrotnie wyższe niż na Wyspach w przeliczeniu na jednostkę żywego inwentarza, w szczególności bydła - powiedział.

Więcej na temat antybiotyków w reportażu TVN BiŚ: