Intensywne opady śniegu i oblodzenia spowodowały zakłócenia w ruchu drogowym, lotniczym i kolejowym w niektórych częściach Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie służby meteorologiczne (Met Office) wydały ostrzeżenia "bursztynowe", które sugerują możliwe zagrożenie życia na obszarach północno-zachodniej Anglii, hrabstwa Yorkshire na północy, Midlands w centrum i na południowym wschodzie kraju.

Policja donosi, że warunki drogowe są kiepskie. Wiele tras zostało zablokowanych przez śnieg, w tym na przykład ta wiodąca przez Góry Pennińskie.

This is what is challenging our Responders on the wolds @SuptPhilVickers @WoldsSgt @FCR_Lincs @BBCRadioLincs @BRCLIncsER #StayAtHome #Don \\\\\\'tRiskOthersToRescueYou pic.twitter.com/uEb7kBzZ2s

Policja z Lincolnshire, hrabstwa we wschodniej Anglii, poinformowała, że około 35 pojazdów utknęło na noc w zaspach śnieżnych w pobliżu Edlington. Funkcjonariusze spędzili siedem godzin na wykopywaniu i holowaniu wszystkich opuszczonych pojazdów na odcinku między Baumber i Horncastle.

Tymczasem lotnisko w Bristolu zamknięte było w niedzielę rano, jednak władze portu zapowiadają, że do końca dnia należy spodziewać się utrudnień. Inne porty lotnicze, w tym Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton, prosiły pasażerów o sprawdzenie informacji dotyczących lotu tuż przed podróżą. Mogą jeszcze występować opóźnienia.

Ponad setka połączeń także z lotniska Heathrow została odwołana w sobotę. W niedzielę również mogą wystąpić zakłócenia. Rzecznik British Airways wskazał, że ze względu na warunki meteorologiczne trzeba przed startem odladzać samoloty dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Brytyjscy przewoźnicy: Great Western Railway, South Western Railway i Great Northern Rail zgłosili opóźnienia i odwołali pociągi.

The team are clearing snow from the both the runway and the aircraft stands as we work to get the airport up and running as soon as possible. pic.twitter.com/FqF03Sj8Ds

— Bristol Airport (@BristolAirport) 18 marca 2018