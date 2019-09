Prognoza pogody na 16 dni: październik zaprowadzi nowe porządki

Na początku tygodnia aurą w naszej części Europy będą rządzić dwa układy ciśnienia - wyż z centrum nad Bałtykiem i Skandynawią oraz niż znajdujący się u wybrzeży Irlandii. Między niżem a wyżem, właśnie nad środkową częścią kontynentu, powietrze będzie przemieszczać się z południa na północ, a to oznacza u nas ocieplenie. W tym czasie zimna arktyczna masa powietrza, która była u nas przyczyną niedawnego ochłodzenia, zostanie zepchnięta bardziej na wschód Europy (patrz mapa).

Ciepły początek jesieni

W pierwszych dniach tygodnia możemy liczyć nawet na 22 stopnie na południu kraju. Później, od środy, temperatura trochę się obniży i będzie przeważnie od 14 do 18 stopni. Z kolei w czasie najbliższego weekendu znowu może być trochę cieplej, czyli do około 20 stopni na zachodzie i południu Polski. Większa zmiana temperatury, co w tym przypadku oznacza ochłodzenie, nastąpi w pierwszych dniach października -wtedy na północy kraju czasami będzie zaledwie 11-12 stopni, a na południu 16-17 stopni. Jeszcze chłodniej, bo tylko od 10 do 13 stopni, zrobi się od 8 października.

