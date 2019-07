Prognoza pogody na dziś: przelotny deszcz, lokalne burze, do 25 stopni

Bez szans na gorąco, ale z opadami i burzami - 13-07-2019 Najbliższe dni przyniosą lokalne przelotne opady deszczu. Miejscami może też zagrzmieć. Znajdą się jednak miejsca, gdzie będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu dnia pojawi się zachmurzenie zmienne. W województwach południowych, zachodnich i miejscami w centralnych popada przelotny deszcz rzędu 10-30 litrów na metr kwadratowy i zagrzmi. Porywy wiatru wyniosą około 60-90 kilometrów na godzinę, lokalnie może spaść również grad. Maksymalna temperatura sięgnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Na zachodzie i południu kraju wilgotność powietrza wyniesie powyżej 90 procent. W obszarze centralnym Polski może wahać się pomiędzy 80 a 90 procent. Na północnym wschodzie wilgotność może być mniejsza niż 80 procent. We wszystkich województwach odczujemy komfort termiczny. Będziemy również mogli cieszyć się korzystnym biometem.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

"Za wszelką cenę powinniśmy pozostawić wodę w ekosystemie" - 13-07-2019 W Polsce występuje susza. Szczególnie duży niedobór wody jest w szerokim pasie Polski środkowej. Suszą objęte są wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw - informuje Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa. O deficycie wody i suszy w Polsce rozmawiali w programie "Fakty po Faktach" Paweł Rowiński z Polskiej Akademii Nauk i Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. czytaj dalej

Pełen pogodnej aury. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północy. W Gdańsku w południe ciśnienie wyniesie 1013 hPa, będzie rosnąć

KRAKÓW

Zachmurzenie będzie się zmieniać, a okresami spadnie przelotny deszcz o natężeniu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Mogą pojawić się burze i grad, a porywy wiatru dojdą do 60-90 km/h. Termometry wskażą do 24 st. C. Wiatr powieje z północy słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 981 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura dojdzie do 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1002 hPa.

WARSZAWA

Na niebie ilość chmur będzie mała i umiarkowana. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 998 hPa.

WROCŁAW

Wystąpi zmienne zachmurzenie. Może spaść okresowy, przelotny deszcz i zagrzmieć. Ilość opadu może wynieść od 10-30 l/mkw., a wiatr powiać do 60-90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północy. W południe ciśnienie sięgnie 998 hPa, waha się.