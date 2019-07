Prognoza pogody na jutro: burze - nawet gradowe

Bez szans na gorąco, ale z opadami i burzami - 13-07-2019 Najbliższe dni przyniosą lokalne przelotne opady deszczu. Miejscami może też zagrzmieć. Znajdą się jednak miejsca, gdzie będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Deszczowa niedziela

W nocy na południu, zachodzie i miejscami w centrum Polski może wystąpić przelotny deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północy.

W ciągu dnia pojawi się zachmurzenie zmienne. W województwach południowych, zachodnich i miejscami w centralnych popada przelotny deszcz rzędu 10-30 l/mkw. i zagrzmi. Porywy wiatru wyniosą około 60-90 kilometrów na godzinę, lokalnie może spaść również grad. Maksymalna temperatura sięgnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 998 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Na zachodzie i południu kraju wilgotność powietrza wyniesie powyżej 90 procent. W obszarze centralnym Polski może wahać się pomiędzy 80 a 90 procent. Na północnym wschodzie wilgotność może być mniejsza niż 80 procent. We wszystkich województwach odczujemy komfort termiczny. Będziemy również mogli cieszyć się korzystnym biometem.

Prognoza pogody dla wybranych miast

NOC: pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1012 hPa.

DZIEŃ: pełen pogodnej aury. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północy. W Gdańsku w południe ciśnienie wyniesie 1013 hPa, będzie rosnąć

KRAKÓW

NOC: wystąpi zachmurzenie zmienne, z okresowymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna sięgnie 13 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 980 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie się zmieniać, a okresami spadnie przelotny deszcz o natężeniu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Mogą pojawić się burze i grad, a porywy wiatru dojdą do 60-90 km/h. Termometry wskażą do 24 st. C. Wiatr powieje z północy słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 981 hPa.

NOC: zmienne zachmurzenie z okresowym przelotnym deszczem. Termometry wskażą co najmniej 12 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północy. O północy ciśnienie sięgnie 1002 hPa i będzie rosło.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura dojdzie do 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1002 hPa.

WARSZAWA

NOC: prognozuje się pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr północny powieje słabo i umiarkowanie. O północy ciśnienie dojdzie do 998 hPa, rośnie.

DZIEŃ: na niebie ilość chmur będzie mała i umiarkowana. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 998 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie może się zmieniać w ciągu dnia. Okresami spadnie przelotny deszcz. Minimalna prognozowana temperatura to 13 st. C. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie dojdzie do 998 hPa, rośnie.

DZIEŃ: wystąpi zmienne zachmurzenie. Może spaść okresowy, przelotny deszcz i zagrzmieć. Ilość opadu może wynieść od 10-30 l/mkw., a wiatr powiać do 60-90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północy. W południe ciśnienie sięgnie 998 hPa, waha się.