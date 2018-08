Przed koncertem Backstreet Boys rozszalała się burza. Runął fragment sceny, 14 osób rannych

Na indonezyjskiej wyspie Lombok zatrzęsła się ziemia - 19-08-2018 Na Morzu Flores, u wybrzeży indonezyjskich Małych Wysp Sundajskich, wystąpiło trzęsienie ziemi. Epicentrum znajdowało się na południowym zachodzie od miasta Belanting, na głębokości 7,9 kilometrów. czytaj dalej

Burza pojawiła się około godziny 17.30 (12.30 czasu polskiego). Wiejący z prędkością nawet 130 kilometrów na godzinę wiatr przewrócił fragment sceny.

Pracownicy ośrodka zaczęli ewakuować fanów już po zauważeniu pierwszej błyskawicy, jednak około 150 osób, jak podkreślają organizatorzy, nie zwracało uwagi na polecenia. Jak napisał na Twitterze Kevin Richardson z Backstreet Boys, koncertów miało słuchać 12 tysięcy osób.

14 osób rannych

"Pośród setek fanów Backstreet Boys zapanował chaos. Gigantyczna metalowa struktura wejściowa i przenośne toalety zostały powalone. Kilka osób zostało zabranych przez karetki pogotowia" - napisała na Twitterze Linda Tesfatsion, która przyjechała na koncert. Łącznie obrażenia odniosło 14 osób.

Zespół Backstreet Boys napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, a koncert odbędzie się w innym terminie.

Update... unfortunately, due to damage sustained in the storm earlier this evening, we are unable to perform the show tonight. Safety is always #1. Keep your tickets because, Backstreet WILL BE BACK! ✌🏻❤️ — Kevin Richardson (@kevinrichardson) 19 sierpnia 2018