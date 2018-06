W ciągu dwóch dni w rejonie Wielkich Jezior, w szczególności w Wisconsin i Michigan, spadło od 150 do 300 litrów wody na metr kwadratowy, doprowadzając do licznych zniszczeń. Najwięcej uszkodzeń odnotowano w niedzielę rano czasu lokalnego.

- To było najgorsze, co kiedykolwiek widziałam - powiedziała Mary Wade, mieszkanka Wisconsin.

Przerwana tama

W poniedziałek gubernator stanu Michigan Rick Snyder ogłosił stan klęski w hrabstwach Houghton i Menominee w związku ze zniszczeniami. W samym Houghton w nocy z soboty na niedzielę w ciągu dziewięciu godzin odnotowano miejscami opad w wysokości 150 litrów wody na metr kwadratowy.

W wyniku nagromadzenia tak dużej ilości wody przerwana została tama Radigan Flowage, znajdująca się na rzece Tamarack w zachodniej części miejscowości Dairyland (Wisconsin). Doprowadziło to do podtopień na granicy stanów Wisconsin i Minnesota.

Our co-workers from State Patrol provided these scary pics of US 63, near Drummond. pic.twitter.com/SDg5RpzrRy — WisDOT NC Region (@WisDOTnorthcent) 17 czerwca 2018



This evening on WIS 35, just south of #Superior, over the Black River, #PattisonStatePark, #DouglasCounty pic.twitter.com/oDAZ5G4HEP — WisDOT NC Region (@WisDOTnorthcent) 18 czerwca 2018

Zniszczone drogi

Wydane zostały ostrzeżenia przed podtopieniami oraz zamknięto część dróg, które uległy zniszczeniu. W szczególności ucierpiały tereny obejmujące hrabstwa Douglas, Ashland, Bayfield, Price, Iron oraz Sawyer.

Mieszkańcom terenów zagrożonych, szczególnie wzdłuż strumieni i potoków, służby zalecają przeniesienie się na wyższe tereny i podjęcie środków ostrożności w celu ochrony siebie i swojej własności. Zwracają także uwagę, że przejeżdżanie przez zalane drogi może być niebezpieczne.