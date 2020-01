Brendan w Wielkiej Brytanii. "Cud, że nikt nie zginął" - 15-01-2020 Ulewny deszcz, wysokie fale powodujące podtopienia i silny wiatr zrywający dachy. Nad Wielką Brytanią przeszła burza Brendan. Najbardziej dotknięte niebezpieczną pogodą zostały Anglia i Szkocja, ale groźnie jest też w Irlandii. czytaj dalej

Dwunastoletnią dziewczynkę znaleziono w środę w domu w Kaszmirze na północy Pakistanu. Przeżyła 18 godzin pod śniegiem.

- Myślałam, że tam umrę - powiedziała dwunastolatka Samina Bibi w szpitalu, do którego trafiły dziesiątki innych osób poszkodowanych w lawinach, które zeszły w poniedziałek w Pakistanie i Indiach. Jak opowiadała, uwięziona w pokoju czekała na pomoc, nie mogła spać. Miała złamaną nogę, a z ust leciała jej krew.

W trzypiętrowym domu, gdzie znaleziono dziewczynkę, zginęło 18 osób. Jak powiedziała matka dwunastolatki, wszystko wydarzyło się w mgnieniu oka. Po tym jak zginęła dwójka jej innych dzieci, nie miała nadziei na odnalezienie córki żywej.



A 12-year-old girl was found alive 18 hours after avalanche in Azad Kashmir engulfed the family house. Samina Bibi recalled screaming and shouting for help as she lay trapped in a room under the snow. The death toll from avalanches in Neelum Valley rose to 74. pic.twitter.com/85cQVuR1Ap — 24 News HD (@24NewsHD) 15 stycznia 2020

Łącznie zginęło ponad 100 osób

Jak podały władze Pakistanu, do 74 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych poniedziałkowych lawin w Kaszmirze. Natomiast w ciągu kilku ostatnich dni w wyniku gwałtownej zimowej pogody w Pakistanie łącznie zginęło sto, a w Afganistanie 18 osób. 10 osób zmarło z powodu lawin w części Kaszmiru należącej do Indii.

Lawiny uszkodziły ponad 100 różnych budynków. Duże ilości śniegu spadły też w Beludżystanie, południowo-zachodniej prowincji Pakistanu utrudniając przemieszczanie się po drogach.

Pogoda w regionie się uspokoiła, jednak na piątek prognozowany jest powrót obfitych opadów śniegu. W północnym Pakistanie temperatura spada do -20 stopni Celsjusza.