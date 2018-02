Przyjaźnią się jak... pies z małpą

"Sprawdzała swój wygląd przed spotkaniem". Łosza Zuza zerka w samochodowe lusterko - 16-02-2018 Zuza to łosza elegantka. Na przeglądaniu się w lusterku samochodowym przyłapał ją leśnik, Sławomir Wróbel. Możliwe, że sprawdzała, jak wygląda przed walentynkową randką - żartował autor zdjęć próżnego (lub ciekawskiego) zwierzaka. czytaj dalej

Każdy potrzebuje prawdziwego przyjaciela. O tym, że nigdy nie wiadomo, kto się nim stanie, przekonały się pewna małpka i pewien pies w portowym mieście Cartagena de Indias na północy Kolumbii.

- Byliśmy zdziwieni, widząc, jaki związek powstał między psem i małpą. To bardzo rzadka sytuacja. Jedno zwierzę jest dzikie, drugie domowe, to poważna różnica - tłumaczył Anderson Blanquicet z policyjnego oddziału do spraw ochrony środowiska w Cartagenie.

Pies jak mama

Małpka kapucynka została wyrwana ze swego środowiska naturalnego zaledwie kilka tygodni po urodzeniu.

Mieszkańcy dzielnicy Olaya Herrera w Cartagenie powierzyli opiekę nad nią suczce. Kundelka, która z nieznanych przyczyn straciła nieco wcześniej miot pięciu szczeniąt, podjęła się zadania. - Niańczyła ją (małpkę), karmiła, wytworzył się między nimi związek - opowiadał Blanquicet

Mijały miesiące i zwierzęta stały nierozłączne. Ulubionym miejscem małpki stał się grzbiet przybranej mamy. - Praktycznie z niego nie schodzi - podkreślił policjant. Ale zaczęły się problemy. Małpa zaczęła okazywać agresję wobec zbliżających się ludzi. Dlatego wezwano policję.

Funkcjonariusze oddziału zajmującego się ochroną środowiska i ekologią przejęli opiekę nad niezwykłą parą. Mieli zamiar zwierzęta rozdzielić, a małpę - wypuścić na wolność.

Dobry czy zły pomysł?

Ten pomysł zaniepokoił jednak część ekspertów. Podkreślają oni, że małpa nie zna życia w środowisku naturalnym i może zostać odrzucona przez swój gatunek.

Kapucynki często są przedmiotem nielegalnego handlu. Policja szacuje, że zwierzęta tego gatunku osiągają na czarnym rynku wartość 4,5 miliona kolumbijskich peso (1575 dolarów amerykańskich).