Leczenie koronawirusa. Koktajl z leków na HIV i grypę dał "znaczną poprawę" - 03-02-2020 U zakażonej nowym koronawirusem 70-letniej pacjentki w Tajlandii zaobserwowano znaczną poprawę stanu zdrowia w ciągu 48 godzin po podaniu leków na wirusa HIV i grypę. Badanie na obecność koronawirusa w jej organizmie dało wynik negatywny. Poprawę stanu zdrowia zaobserwowano też u innego pacjenta. czytaj dalej

Według władz chińskiej prowincji Hubei tylko w poniedziałek, w odizolowanym od reszty kraju regionie, gdzie znajduje się ognisko epidemii koronawirusa, zmarły 64 osoby. Tym samym bilans zgonów spowodowanych koronawirusem wzrósł do 427.

Lokalne media podały, że w poniedziałek zarejestrowano 2345 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w prowincji Hubei.

W całych Chinach potwierdzonych jest ponad 20 tysięcy zakażeń. Jak podkreślają eksperci - to wciąż za mało, by uznać rozprzestrzenianie się koronawirusa z Wuhanu za pandemię.

Kolejna ofiara śmiertelna poza Chinami

We wtorek w nocy czasu polskiego poinformowano o śmierci 39-letniego mężczyzny w Hongkongu. Jako pierwsza informację o tym podała stacja telewizyjna TVB, później potwierdzili ją lekarze. Mężczyzna ten - podały służby medyczne - w styczniu przebywał w Wuhanie.

39-latek z Hongkongu to druga ofiara śmiertelna koronawirusa poza Chinami kontynentalnymi. W niedzielę zmarł 44-letni mężczyzna przebywający w szpitalu w stolicy Filipin, Manili.

Media podkreślają, że epidemia nowego koronawirusa zabiła już w Chinach kontynentalnych więcej ludzi niż SARS w latach 2002-2003. Najwięcej zarażeń i zgonów odnotowano w prowincji Hubei w środkowych Chinach. Jej stolica, Wuhan oraz wiele okolicznych miast są objęta kwarantanną i odcięte od świata.

Koronawirus pojawił się w Belgii

Belgia potwierdziła pierwszy przypadek koronawirusa na terenie kraju. Jego obecność stwierdzono u jednego z dziewięciu Belgów, którzy wrócili niedawno z Chin. Byli poddani kwarantannie w szpitalu wojskowym w Brukseli i po przeprowadzaniu badań u jednej z osób stwierdzono koronawirusa.

Pacjent, którego tożsamość nie została ujawniona, jest w dobrym stanie.

Należał do grupy około 350 Europejczyków, w tym dziewięciu Belgów, którzy zostali dobrowolnie przetransportowani z prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan.

Koreanka prawdopodobnie zarażona w Tajlandii

Według lokalnego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (KCDC), 19 stycznia z Tajlandii do Korei Południowej wróciła 42-letnia kobieta. 25 stycznia zaczęła odczuwać dreszcze. Jej stan nie poprawiał się przez kilka dni, a w poniedziałek lekarze wykonali test na obecność koronawirusa, który dał wynik pozytywny.

W komunikacie KCDC nie napisano wprost, że Koreanka nie była ostatnio w Chinach, gdzie znajduje się ognisko epidemii. Zastępca dyrektora generalnego wydziału kontroli chorób w Tajlandii Tanarak Plipat ocenił jednak, że kobieta mogła się zakazić w jego kraju.

- To możliwe, ponieważ wirus już rozprzestrzenia się w Tajlandii - powiedział.

Władze Korei Południowej zwiększyły środki mające na celu powstrzymanie wirusa. Od wtorku do kraju nie mogą wjeżdżać obcokrajowcy, którzy w ciągu ostatnich 14 dni byli w chińskiej prowincji Hubei, gdzie odnotowano najwięcej zakażeń i zgonów.

11 zakażonych w USA

- Spodziewamy się większej liczby przypadków zakażenia wirusem - powiedziała dr Nancy Messonnier, dyrektor Narodowego Centrum Chorób Szczepiennych i Oddechowych amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Jak dodała, liczba potwierdzonych przypadków zakażeń w Stanach Zjednoczonych wzrosła do 11 osób.

Do ojczyzny wróciło 40 Brazylijczyków

W Brazylii ogłoszono stan wyjątkowy. Władze zdecydowały się na sprowadzenie obywateli do Brazylii, którzy prosili o ewakuację z ogniska koronawirusa.

Jak podał brazylijski minister zdrowia Luiz Henrique Mandetta, kwarantannie poddano 40 osób powracających z Wuhanu.

Połączenie leków na grypę i wirusa HIV

W Tajlandii pojawiła się nadzieja na powstrzymanie koronawirusa. U zakażonej 70-letniej pacjentki zaobserwowano znaczną poprawę stanu zdrowia w ciągu 48 godzin po podaniu leków na wirusa HIV i grypę . Badanie na obecność koronawirusa w jej organizmie dało wynik negatywny. Poprawę stanu zdrowia zaobserwowano też u innego pacjenta.

W ubiegły piątek tajlandzkie władze poinformowały o pierwszym przypadku przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka na terytorium kraju.

Z powodu zagrożenia wirusem w Tajlandii drastycznie wzrosło zapotrzebowanie na maski ochronne i środki odkażające do rąk na bazie alkoholu. Rząd kraju podjął w poniedziałek decyzję o wpisaniu tych produktów na listę towarów, których ceny podlegają państwowej kontroli.

Obawy Korei Północnej

Korea Północna, w obawie przed rozprzestrzeniającym się zagrożeniem, wstrzymała loty i połączenia kolejowe z Chinami i Rosją.

Władze zdecydowały o ustaleniu obowiązkowej tygodniowej kwarantanny dla podróżujących i zawiesiły turystykę międzynarodową.

Chcą współpracy

Jak podało niemieckie ministerstwo zdrowia, przedstawiciele państw G7 (USA, Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch) zadeklarowali w poniedziałek współpracę w działaniach przeciwko koronawirusowi.

Ministrowie zgodzili się skoordynować - w miarę możliwości - swoje podejście do przepisów dotyczących podróży i środków ostrożności, badań nad nowym wirusem oraz współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Unią Europejską i Chinami.

Koronawirus z Chin

Według najnowszych danych liczba zakażeń to: 20423 przypadki w Chinach, 15 w Hongkongu, 10 Makau (regiony administracyjne Chin), 20 w Japonii, 19 w Tajlandii, 18 w Singapurze, 15 w Korei Południowej, po 12 w Australii i Niemczech, 11 w USA, dziesięć w Tajwanie, po osiem w Wietnamie i Malezji, sześć we Francji, pięć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, cztery w Kanadzie, trzy w Indiach, po dwa w Rosji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Filipinach oraz po jednym w Nepalu, Kambodży, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Szwecji i na Sri Lance.

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Tajemniczy wirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS wywołanego przez innego koronawirusa.

Źródło koronawirusa nie jest znane, ale pochodzi on prawdopodobnie od nielegalnie sprzedawanych dzikich zwierząt na targu ryb i owoców morza w Wuhanie.

