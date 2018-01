Po erupcji wulkanu spłynęły strumienie lawy - 01-01-2018 Koryto rzeki, a w nim potok lawy. Taki widok udało się uchwycić na filmie mieszkańcowi Sumatry Północnej, gdzie pod koniec grudnia doszło do erupcji wulkanu Sinabung. czytaj dalej

Ponad 12 tysięcy osób zostało zmuszonych do ewakuacji po tym, gdy z filipińskiego wulkanu Mayona zaczęła wypływać lawa. Główny wulkanolog kraju ostrzegł przed niebezpieczną erupcją, do której może dojść w ciągu kilku tygodni lub nawet kilku dni.

- Z powodu lawin piroklastycznych zaistniała konieczność przymusowej ewakuacji miast Daraga i Legazpi - powiedziała Romina Marasigan, rzecznik prasowy Krajowej Rady ds. Minimalizacji Zagrożeń i Zarządzania Ryzykiem. Dodała, że lawa dotarła na niektóre obszary oddalone o trzy kilometry od wulkanu.

Odwołane loty

Władze lotniska w Manili poinformowały, że linia lotnicza Cebu Pacific odwołała loty do Legazpi, powołując się na złą pogodę. Inny z przewoźników, Philippine Airlines nie zawiesił lotów, ale występowały opóźnienia na niektórych połączeniach.

Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii podniósł w niedzielę poziom alertu do trzeciego w pięciostopniowej skali, wskazując na zwiększoną tendencję do niebezpiecznej erupcji.

Lawa wypływała z krateru na co najmniej pół kilometra - podał szef Instytutu Renato Solidum. W poniedziałek w połowie zbocza wulkany pojawiły się chmury popiołu.

Możliwy kolejny wypływ lawy

Władze radzą mieszkańcom wystawionym na działanie szkodliwych pyłów i wyziewów wulkanicznych przykrywanie ust kawałkiem zwilżonego materiału. W niektórych miejscach zamknięto szkoły.

- Krater Mayon ma obecnie jasną poświatę, co oznacza, że poziom nowej lawy wzrasta i istnieje możliwość jej wypływu na południowe stoki wulkanu - ostrzegał Instytut.

Jeden z najbardziej aktywnych

Pierwsze, mniejsze erupcje rozpoczęły się w sobotę. Odnotowano 158 zdarzeń związanych z obsuwaniem się ze zbocza wulkanu skał. Poinformowano również, że możliwe jest wystąpienie lawin piroklastycznych (mieszanina gazów i materiału piroklastycznego pędząca z prędkością nawet 150 km/h).

Mayon to jeden z najbardziej aktywnych filipińskich wulkanów. Znajduje się w południowo-wschodniej części wyspy Luzon w centrum kraju, wznosząc się na wysokość 2463 metrów. Wybucha średnio raz na 10 lat. W ciągu ostatnich pięciuset lat do erupcji doszło około 50 razy - podaje agencja Associated Press.

W 2010 roku tysiące mieszkańców regionu musiały przenieść się do tymczasowych schronisk, gdy wulkan wyrzucił popiół na obszar rozciągający się w promieniu 8 kilometrów od krateru.