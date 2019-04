Przyszedł cyklon, uciekła na drzewo. Tam urodziła. "Nie miałam innego wyjścia"

Dom ciężarnej Amelii został zalany przez wody powodziowe, kiedy do Mozamabiku dotarł cyklon Idai. Kobieta, chcąc się ratować, weszła na drzewo mango i tam urodziła swoją córkę.

Bomba cyklonowa u wybrzeży USA. Miejscami spadł pierwszy śnieg od niemal 40 lat - 03-04-2019 Zjawisko nor'easter, które przynosiło mieszkańcom wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych porywisty wiatr i opady śniegu, przemieniło się w pogodową bombę cyklonową i kontynuuje swą wędrówkę. czytaj dalej

Na szczycie drzewa mango

W połowie marca na Zimbabwe, Mozambik i Malawi natarł potężny cyklon Idai. Według najnowszych danych bilans ofiar żywiołu sięgnął 843 osób. W Mozambiku wybuchła epidemia cholery. Do tej pory odnotowano ponad 1400 przypadków zachorowań, a jedna osoba zmarła.

Są jednak historie, takie jak ta Amelii z Mozambiku, które napawają optymizmem. Kobieta może powiedzieć, że doświadczyła prawdziwego cudu.

- Byłam z dwuletnim synem, kiedy woda wdarła się do mojego domu. Nie miałam innego wyjścia, musiałam wejść na drzewo mango, które rosło nieopodal. Potem poczułam ból, wokół nie było nikogo, kto mógłby mi pomóc. W ciągu kilku godzin na szczycie drzewa urodziłam córkę Sarę. Siedzieliśmy na tym drzewie przez kolejne dwa dni. Potem pomogli mi sąsiedzi, ściągając mnie na dół - powiedziała Amelia, która przebywa teraz na terenie schroniska w wiosce Dombe w prowincji Manica.

Widok satelitarny na cyklon (NASA)

Ponad tysiąc zachorowań na cholerę. "Najważniejsze jest szybkie leczenie " - 03-04-2019 Ponad tysiąc przypadków zachorowań na cholerę odnotowano w Mozambiku. To skutek przejścia cyklonu Idai, który dotknął także Zimbabwe i Malawi. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w tych trzech krajach do 843 osób. Setki tysięcy ludzi nie mają jedzenia, wody i dachu nad głową. czytaj dalej

W 2000 roku na drzewie urodziło się inne dziecko

Rodzinie udzielono pomocy medycznej, a także tymczasowego wsparcia i zapewniono zakwaterowanie. - Mała Sara ma się dobrze, pomimo niesamowitych okoliczności przyjścia na świat. Jest karmiona przez Amelię, która otrzymała wiele wsparcia od innych matek znajdujących się w ośrodku - poinformował UNICEF.

Sara nie jest pierwszym dzieckiem w Mozambiku, które urodziło się na drzewie podczas powodzi. W 2000 roku w wiosce Chokwe na świat przyszła mała Rosita. 10 lat temu dziennikarz tygodnika "Mail & Guardian" Beauregard Tromp dotarł do matki Rosity - Sofi Chubango.

- To było bardzo, bardzo bolesne. Płakałam, krzyczałam. Czasami myślałam, że to bóle porodowe, a czasami, że to z powodu głodu. Bardzo się baliśmy, myśleliśmy, że z drzewa zdmuchnie nas wiatr - relacjonowała Chubango. Teraz kobieta wie, że była wśród szczęśliwców, tych, którym udało się przetrwać. - Wielu ludzi straciło dorobek swojego życia, ale ja coś zyskałam - dodała.