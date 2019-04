Pszczoły z dachu katedry Notre Dame przetrwały pożar. "Myślałem, że ule spłonęły"

Cztery pszczoły pod dolną powieką. Wszystkie były żywe - 10-04-2019

29-letnia Tajwanka He, która udała się do szpitala z opuchniętymi oczami, wywołała zdumienie wśród lekarzy. Na początku myśleli, że to infekcja. Pod powieką znaleźli jednak cztery żywe owady z rodziny smuklikowatych, należące do tej samej nadrodziny co pszczoła miodna. czytaj dalej