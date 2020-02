Ta sowa była zbyt gruba, by latać - 31-01-2020 Kilka tygodni temu w angielskim hrabstwie Suffolk udało się uratować sowę, która leżała w rowie. Podejrzewano, że ptak jest ranny, ale okazał się po prostu zbyt ciężki na to, by latać. czytaj dalej

Mieszkańcy Kalifornii w Stanach Zjednoczonych od października do listopada minionego roku zmagali się z ogromnymi pożarami. Ogień zagrażał ludziom, ale też zwierzętom.

Na początku listopada pożar Maria, który wybuchł w hrabstwie Ventura w pobliżu Los Angeles, w błyskawicznym tempie strawił obszar o powierzchni dwóch tysięcy hektarów. Kiedy strażacy gasili ogień, nagle zobaczyli coś niezwykłego - po ziemi "podrygiwał" puchacz wirginijski (Bubo virginianus) z rzędu sów.

- Obserwowaliśmy go, to nie było normalne - opowiadał w rozmowie z CNN strażak Caleb Amico. - Próbowaliśmy go złapać i zabrać do kogoś, kto zajmie się nim lepiej niż my - dodał.

Strażacy owinęli ptaka w kurtkę roboczą, bo bali się, że ten pokaleczy ich szponami. Nazwali ptaka imieniem Ram i zabrali go do Centrum Opieki nad Zwierzętami Camarillo. Jego dyrektorka, Nicky Thole, stwierdziła, że puchacz nawdychał się dymu i ma złamaną kość kruczą, będącej częścią obręczy kończyny górnej.

Happy end

Od tamtej pory ptak był pod opieką pracowników centrum. Po kilku miesiącach puchacz wyzdrowiał. W środę zdecydowano się go wypuścić na wolność.

- Myślę, że wszyscy w naszej społeczności są pod wrażeniem - stwierdził Amico. Dodał, że możliwość obcowania z dzikimi zwierzętami jest tylko zaletą jego pracy.