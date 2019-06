Puma grasuje w Czechach. Policja prosi o ostrożność

Puma, która zaatakowała biegacza, okazała się osieroconym kociakiem - 02-03-2019 Na początku lutego biegacz w Kolorado zabił pumę w obronie własnej. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok zwierzęcia okazało się, że ważyło ono 18 kilogramów i było kilkumiesięcznym kociakiem. czytaj dalej

Nie powinno być ograniczeń

Drapieżnika, prawdopodobnie pumę płową, widziano w czasie weekendu. Według policji podobne informacje pojawiały się już wcześniej, od kwietnia, ale formalne zgłoszenia napłynęły dopiero teraz. Nie ustalono, w jaki sposób zwierzę znalazło się w czeskich lasach. Policja i władze lokalne apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność podczas poruszania się w terenach niezamieszkanych. Zdaniem weterynarzy niesprowokowany drapieżnik nie powinien zaatakować ludzi, ale nie należy się do niego zbliżać.

Lokalne władze nie przewidują ograniczeń dla uczestników zaczynających się niebawem kolonii i obozów letnich. Rzeczniczka władz kraju południowoczeskiego Hana Bożkova powiedziała, że problem pojawienia się drapieżnika i związanych z tym konsekwencji nie leży w kompetencjach władz lokalnych i regionalnego centrum kryzysowego. Podobnie według agencji CTK zareagowała rzeczniczka policji.



Rzecznik urzędu weterynaryjnego Frantiszek Kouba wyjaśnił, że weterynarze mogliby wkroczyć jedynie w sytuacji, gdyby nad zwierzęciem ktoś się znęcał. Według niego w pobliżu tylko jedna kobieta ma zezwolenie na posiadanie dwóch pum.

- Dostała już kilka mandatów za to, że je nielegalnie rozmnaża. Na to nie daliśmy zezwolenia, bo nie ma do tego wystarczających warunków - powiedział rzecznik. Jednocześnie wykluczył, że zwierzę znajdujące się na wolności mogłoby pochodzić z tej hodowli.

Może być przejściowo uśpiona

Rzeczniczka regionalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej Marie Noskova powiedziała, że w związku z pojawianiem się drapieżnika nie podejmowano żadnych działań.

- Letnie obozy zaczynają się 30 czerwca. Zajmujemy się sprawami higieny. Ja nie mam kompetencji, żeby o czymś decydować - stwierdziła.



Portal idnes.cz poinformował, że policjanci z pracownikami ogrodu zoologicznego konsultują sposób odłowienia drapieżnika. Zaapelowali o przekazywanie informacji o ruchach pumy, co ma pozwolić na umieszczenie pułapki. Pracownicy ZOO i policjanci zakładają, że puma może zostać przejściowo uśpiona. Później zapadną decyzje co do jej dalszych losów - napisał portal.