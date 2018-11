Śnieg i szron w ciągu ostatnich dwóch dni przykryły północno-wschodnie regiony chińskiej prowincji Gansu i Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur. Zabieliły się pustynne wydmy, co nadało im bajkowego wyglądu.

"Nie byłam gotowa na taką pogodę". Uderzenie zimy w połowie listopada - 16-11-2018 Zima zawitała do Stanów Zjednoczonych. Burza śnieżna spowodowała opóźnienia lotów i wiele utrudnień na drogach na wschodzie kraju. Prognozy mówią, że spaść może około 30 centymetrów śniegu. czytaj dalej

W mieście Dunhuang naturalnie żółte, pustynne wydmy przybrały białą barwę, a góra Mingsha i pobliskie jeziora wyglądają jak z zimowej bajki.

- To mój pierwszy raz w Dunhuang. To jest naprawdę piękne. Zwłaszcza teraz, kiedy pada śnieg, krajobraz jest po prostu niezwykły. Jest zupełnie inny niż latem - mówił Feng Bin, turysta z prowincji Zhejiang na wschodzie Chin.

- To takie piękne! Miejscowi powiedzieli, że pod koniec października zwykle pada tu niewielka ilość śniegu. To właśnie tutaj zobaczyliśmy nasz pierwszy śnieg w tym roku. To największe szczęście - opowiadał Li Shuping, turysta z Taiyuan City.

W powiecie Wenquan w regionie Sinciang w środę spadła temperatura, a gałęzie i krzewy pokryły się śniegiem i szronem. Śnieg spadł również w mieście Hotan.