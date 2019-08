Puszcza Amazońska płonie w zatrważającym tempie

Hiszpania płonie. Tym razem żywioł trawi Malagę - 21-08-2019 W hiszpańskiej prowincji Malaga wybuchł pożar. Władze zarządziły ewakuację mieszkańców. Do akcji gaśniczej skierowano 170 strażaków z helikopterami i samolotami. czytaj dalej

We wtorek Instytut odnotował, że jak dotąd w 2019 roku odnotowano 72843 pożary. To wzrost o 83 procent w porównaniu do tego samego okresu w roku 2018 i zarazem najwyższa liczba od 2013 roku, czyli od czasu, kiedy śledzi się pożary. Puszcza Amazońska, nazywana "płucami Ziemi", dostarcza do atmosfery aż 20 proc. tlenu. Oprócz tego stanowi również dom dla wielu gatunków zwierząt, a jej istnienie jest kluczowe w walce z globalnym ociepleniem.

Copernicus, program satelitarnej obserwacji Ziemi realizowany przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Kosmiczną, pokazał że dym rozciąga się niemalże nad połową kraju, sięgając aż do sąsiednich krajów - Peru, Boliwii i Paragwaju. Co minutę ogień trawi obszar równy 1,5 boiska piłkarskiego. Płoną takie stany, jak Manaus oraz Mato Grosso i Para. Dwa ostatnie to miejsca, w których tereny upraw rolnych, za sprawą wylesiania, zaczęły przybliżać się do dorzecza Amazonki.

From the other side of Earth, here’s the latest on the Amazonia fires 🌳



Produced by @CopernicusEU’s atmosphere monitoring service, it shows the smoke reaching the Atlantic coast and São Paulo 🇧🇷



DATA HERE▶️https://t.co/Q6qzFdPfIT pic.twitter.com/aJKU2YwRpJ — WMO | OMM (@WMO) 20 sierpnia 2019

"Kapitan Piła Łańcuchowa"

O niespotykany wzrost liczby pożarów obrońcy przyrody obwiniają prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, który chce poprawić gospodarkę kraju, wykorzystując ekonomiczny potencjał Amazonii. Zarzuca mu się, że ignorując obawy ekologów, doprowadza do nadmiernego wylesiania. Bolsonaro, pytany o zwiększoną liczbę niekontrolowanych pożarów, stwierdził, że winna jest queimada, czyli ten czas w roku, gdy rolnicy używają ognia, by wypalić trawy.

- Byłem nazywany Kapitanem Piłą Łańcuchową. Teraz jestem Neronem spalającym Puszczę Amazońską. Tymczasem mamy po prostu czas queimady - mówił lokalnym reporterom.

Kilka tygodni temu Bolsonaro zwolnił dyrektora INPE po tym, jak ten ujawnił statystyki wykazujące, że w czerwcu 2019 roku wylesianie było aż o 88 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prezydent skrytykował dane, stwierdzając, że nie pokrywają się z rzeczywistością.

- Czekam na kolejny zestaw liczb, które nie będą liczbami zmyślonymi - oznajmił.

Wina człowieka

Nie brakuje głosów, że Puszcza Amazońska płonie w takim tempie, ponieważ w Brazylii jest sucho. Pracownicy INPE podkreślają, że wpływ mniejszej niż średnio ilości opadów na to, że Amazonia płonie, jest znikomy.

- Nie ma nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o klimat w tym roku czy ilość opadów deszczu w Amazonii, która jest jedynie lekko poniżej średniej - powiedział badacz INPE Alberto Setzer. - To, że jest sucho, stwarza dobre warunki do rozprzestrzeniania się pożarów, jednak zaprószenie ognia to już sprawka ludzi. Nieważne czy umyślna, czy nie - zaznaczył Setzer.