Puszka, wąż i misja ratunkowa. "To była bitwa"

Odkryto nowy gatunek węża. We wnętrznościach innego - 23-12-2018 Odkryli go w Meksyku i to nie w gęstwinach meksykańskich lasów, a we wnętrznościach innego węża. Aż do listopada tego roku szczątki leżały, nieprzebadane, w muzeum. Po 40 latach, nowy gatunek węża zyskał nazwę. czytaj dalej

Można śmiało stwierdzić, że wąż, którego głowa zaklinowała się w puszce po piwie, miał szczęście w nieszczęściu. Jego wybawicielką została Rosa Fond ze stanu Floryda. Kobieta jest założycielką organizacji non profit Humans and Animals United, a do jej codziennych obowiązków należy ratowanie bezdomnych psów.

Jednak, jak widać na jej nagraniu, wąż stanowił dla Fond wyzwanie.

Niebezpieczne zadanie

Jak przyznała kobieta, nigdy nie przypuszczała, że będzie miała okazję ratować węża.

- Jak, u licha, miałam odwagę to zrobić? Nawet jak dwukrotnie owinął się na moim ramieniu! To była bitwa, ale ja go uratowałam - stwierdziła Fond.

Kobieta przyznała, że na nagraniu nie widać, jak zabiera niebezpieczną dla węża puszkę, ponieważ musiała odczekać chwilę, żeby wąż się uspokoił.

- Miałam szczęście, że właśnie tam dotarłam - powiedziała kobieta.

Tu zobaczysz akcję ratowania węża: