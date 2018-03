W czwartek niebo nad Grecją przybrało żółtą i pomarańczową barwę. Stało się tak za sprawą silnego, suchego i gorącego wiatru Sirocco, który przynosi pył znad Sahary.

Tumany piaszczystego pyłu napłynęły nad kontynentalną Grecję i greckie wyspy, turecki region egejski oraz inne obszary tego kraju.

Gęstość pyłu była miejscami tak duża, że na obrazach satelitarnych nie dało się zauważyć powierzchni wschodniej części Morza Śródziemnego.

"Chmura" rozciągnęła się nad obszar sięgający po Cypr, a na północy docierając nawet nad Węgry.

Zobacz zdjęcia z Krety, które otrzymaliśmy na Kontakt 24 od pani Agnieszki:

Sirocco spowodował utrudnienia komunikacyjne na Krecie. Przedstawiciele miejscowych lotnisk poinformowali, że ze względu na ograniczoną widzialność przekierowano wiele lotów.

Pył wpłynął również na temperaturę na wyspie. Na stacji meteorologicznej znajdującej się na plaży Falasarna w Chanii - jednym z największych miast Krety - odnotowano 29 stopni Celsjusza. Co ciekawe, pomiaru dokonano między godziną 5 a 6 rano. Takie wskazania termometrów były wyższe o około 20 stopni niż norma dla tej pory roku i tej pory dnia.

Poza efektownymi skutkami w postaci zabarwienia nieba, pył przynosi potencjalnie negatywne skutki dla zdrowia. Greckie władze zalecają wzmożoną ostrożność zwłaszcza osobom, które borykają się z problemami układu oddechowego.

Sirocco występuje głównie wiosną. Rzadziej pojawia się zimą, przyczyniając się wtedy na przykład do opadów zabarwionego na czerwono śniegu.

Pył niekiedy dociera także nad Polskę. Zdarza się to również bez udziału wiatru Sirocco. W październiku zeszłego roku Słońce zabarwiło się na czerwono za sprawą cyklonu Ofelia.

Dust straight from the Saharan desert, now in Heraklion, Crete, Greece pic.twitter.com/NDlbmgfnfq

Sahara dust covering the village. No filter. This is how it actually looks.. Not good for the lungs pic.twitter.com/VqDmYr749n

— Κυριος Γλασκώβη 🍀 (@cretebhoy) 22 marca 2018