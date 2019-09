Chcesz zostać łowcą pytonów? Władze Florydy szukają chętnych - 18-09-2019 Czy zastanawialiście się kiedyś nad karierą łowcy pytonów? Władze Florydy chcą zatrudnić 25 osób, aby rozprawić się z plagą birmańskich pytonów w tym stanie. Na ofertę pracy od ubiegłego tygodnia odpowiedziało ponad tysiąc chętnych. czytaj dalej

Pewien mieszkaniec miasta Scheibbs w północno-zachodniej Austrii postanowił kupić pytona tygrysiego. Mężczyzna we wtorek zapakował czterometrowego gada, ważącego około 18 kilogramów do tekturowego pudła, umieścił w samochodzie i ruszył w drogę.

Podczas transportu gad wydostał się i zaczął się przemieszczać po aucie, którym podróżowały także dzieci.

Musieli zostawić samochód na noc

Mężczyzna zatrzymał samochód i wezwał na pomoc pracownika straży dla zwierząt. W tym czasie pyton owinął się wokół siedzeń w samochodzie i wyciągnięcie go było niezwykle trudne. Mężczyźni pozostawili samochód w miejscowości Kapfenberg. Temperatura zwierzęcia w nocy nieco spadła, więc jego mięśnie się rozluźniły i następnego dnia rano udało się go wyciągnąć z pojazdu.

Jak powiedział pracownik służby zoologicznej Werner Stangl, zwierzę było w doskonałym stanie zdrowia.

- Sam mam sześciometrowego pytona i aby go przenieść, potrzebuję siedmiu ludzi. To jest rura mięśni, która nie ma tłuszczu pod skórą - dodał Stangl.

Nie tak przewozi się pytony

Nowy właściciel gada nie pomyślał o tym, żeby włożyć pytona do specjalnego pudła, z którego zwierzę by się nie wydostało. Teraz pyton został przewieziony do schroniska dla gadów.

- Takie węże najczęściej umieszcza się w materiałowej torbie, która przepuszcza powietrze, a potem wkłada do pudełka termoizolacyjnego - tłumaczył Michael Mitic, dyrektor wiedeńskiego oceanarium Das Haus des Meeres (Dom Morza).