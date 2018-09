Florence: opady deszczu nie ustają. W Myrtle Beach zeszła trąba wodna - 17-09-2018 Florence ciągle przynosi ulewne opady deszczu. Wiele miejsc jest kompletnie zalanych. Pogoda sprzyja też innym gwałtownym zjawiskom. W regionie Myrtle Beach w Karolinie Południowej utworzyła się trąba wodna. czytaj dalej

W piątek huragan Florence dotarł do wybrzeży Karoliny Północnej i Karoliny Południowej. W ostatnich dniach domy opuściło 1,5 milionów mieszkańców, w tym Robert Simmons.

Mężczyznę ewakuowano łodzią z zalewanego miasta New Bern w Karolinie Północnej. Na jego ramieniu siedział mały kotek. Zwierzak od razu wszedł mu pod kurtkę i wtulił się w niego. Po krótkim czasie kotek znów wdrapał się na ramię Simmonsa, jakby oboje obserwowali ogrom zniszczeń.

Nazywa się Ocalony

Zdjęcie upamiętniające tę chwilę opublikował reporter portalu Charlotte Observer Andrew Carter. Simmons w rozmowie z Carterem wyznał, że kota ma zaledwie od kilku tygodni.

Zapytany o imię zwierzęcia Simmons odpowiedział - Ocalony (ang. Survivor). Reporter skomentował, że wybór imienia był tak dobry, że wręcz nieprawdopodobny. Przypuszczał nawet, że mężczyzna improwizuje, że nadał nowe imię kotu podczas ich rozmowy.