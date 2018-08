Rdzawe niebo nad Portugalią. Pożary trudne do opanowania

Takich pożarów jeszcze nigdy w Kalifornii nie było. "Jest cholernie gorąco i sucho" - 07-08-2018 Szalejący w Kalifornii pożar Mendocino Complex stał się największym co do wielkości w historii stanu. Prezydent Donald Trump ogłosił stan klęski żywiołowej. Inne ognisko - Carr Fire - pochłonęło siódmą ofiarę śmiertelną. Pogoda nie sprzyja akcji gaśniczej. czytaj dalej

Pożary trawią południową Portugalię już od kilku dni. Premier Antonio Costa poinformował, że opanowanie ognia potrwa jeszcze wiele dni. - To jest operacja gaśnicza, która potrwa jeszcze długo - zaznaczył.

Wcześniej w telewizji powiedział, że w zeszłym tygodniu wybuchło 500 pożarów. Jeden z nich "wymknął się spod kontroli". Płoną lasy eukaliptusowe i sosnowe. Około 30 osób trafiło do szpitala z poparzeniami i zatruciami dymem. Z okolic Monchique, jednego z pierwszych regionów zajętych przez ogień, ewakuowano prawie 200 osób.

Jak podaje agencja informacyjna Reutera, w akcję zaangażowano około 1450 strażaków. Wspomaga ich około 450 wozów i kilkanaście śmigłowców, które w wodę zaopatrują się w Oceanie Atlantyckim.

"Naprawdę się boję"

Zdjęcia z przybrzeżnej miejscowości Olhos de Água, na zachód od Faro, wysłał na Kontakt 24 internauta o nicku adam_majewski0xrn. Widać, jak niebo przybrało od dymu rdzawy odcień.

Ogień zbliża się do miasta Silves w popularnym wśród turystów rejonie Algarve. Dym gęstnieje. Mieszkańcy tej oddalonej od wybrzeża o 10 kilometrów miejscowości mówią, że "sypie popiołem".

Skwar, pożary i susza. Trzy ofiary śmiertelne fali upałów w Europie - 04-08-2018 Większość Europy zmaga się z falą upałów oraz pożarami. Płoną między innymi Hiszpania i Portugalia. Na Półwyspie Iberyjskim temperatura zbliża się do rekordu całego Starego Kontynentu. Odnotowano już 45 stopni, czyli zaledwie trzy kreski mniej, niż wynosi najwyższy w historii pomiar. czytaj dalej

- Tak, naprawdę się boję. To trzeci raz, gdy doświadczam pożaru. To bardzo skomplikowane - stwierdził Amando Faustino, mieszkaniec miejscowości Foia, również leżącej w Algarve.

- To jest tragedia, naprawdę tragiczny czas. Ci wszyscy ludzie mieszkający tutaj i dalej od Silves... To jest bardzo, bardzo smutne i potrzeba więcej pomocy - zauważył Brytyjczyk również mieszkający w Foia Ken Mandsfield.

"Brak przygotowania i dezorganizacja"

Akcję gaśniczą krytykują strażacy, wymieniając zwłaszcza dezorganizację. - Strażacy z portugalskich miast, takich jak Lizbona, nie wiedzą, co robić - zaznaczył strażak ochotnik Rui Nunes. - Brak przygotowania i dezorganizacja przyczyniły się do rozprzestrzenienia ognia. Strażacy z miast wiedzą, jak radzić sobie z wypadkami drogowymi i pożarami miejskimi, ale pożar lasu to zupełnie co innego - dodał.

Na najbliższe dni w rejonie Algarve prognozuje się temperaturę przekraczającą 30 stopni Celsjusza i zero opadów.

Pożar w Portugalii (PAP/EPA)