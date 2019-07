Rekord dnia na Węgrzech. "Jest mi tak zimno. Mam ciepłe buty"

Woda porywała samochody. Powodzie błyskawiczne w Hiszpanii - 09-07-2019 Przez prowincję Nawarra na północy Hiszpanii przeszły ulewy, które wywołały później powodzie błyskawiczne. Zalanych zostało wiele budynków i samochodów. Zginął mężczyzna. czytaj dalej

Rekord odnotowano na północy kraju 10 lipca we wsi Zabar w komitacie Nograd. Temperatura wyniosła 3,5 stopnia Celsjusza - poinformował Krajowy Urząd Meteorologiczny na swoim profilu na Facebooku.

W komunikacie napisano, że rekord padł na skutek przemieszczania się w kierunku Węgier suchej i chłodnej masy powietrza przy jednoczesnym braku zachmurzenia.

- Żyję tu 100 lat, ale nigdy nie mieliśmy takiego lipca. Jest mi tak zimno. Zobaczcie, jak jestem ubrana, mam ciepłe buty, a nawet koc - powiedziała Ilonka Sulcz, mieszkanka wsi Zabar.

Pobity rekord dnia z 2000 roku

Dotąd najniższą temperaturę dla 10 lipca (4,3 st. C) zanotowano w 2000 roku we wsi Gagyvendegi na północnym wschodzie kraju, przy granicy ze Słowacją.

Prognozy wskazują, że w najbliższych dniach nie będzie znaczącego ocieplenia. W środę w ciągu dnia można się spodziewać temperatury rzędu 22-26 st. C.

Ubiegły miesiąc był tymczasem najcieplejszym czerwcem na Węgrzech od 1901 roku, czyli od początku prowadzenia pomiarów. Tegoroczna średnia temperatura wyniosła 22,66 st. C. To o 0,32 st. więcej niż poprzedni rekord z czerwca 2003 roku (22,34 st. C).