Rekord mrozu tej zimy w Finlandii. Było prawie -38 stopni

Fiński Instytut Meteorologii poinformował, że nowy tegoroczny rekord mrozu padł w miejscowości Utsjoki, leżącej niedaleko granicy z Norwegią. Według prognoz na północnych krańcach kraju w najbliższym czasie mróz może być jeszcze większy.

Zimą temperatura w Finlandii zwykle spada do około -40 st. C, jednak obecnie różnica temperatur pomiędzy północną a południową częścią kraju wynosi kilkadziesiąt stopni. W stolicy Finlandii Helsinkach wartości na termometrach dochodzą do 5 st. C.

W środkowych i południowych regionach utrzymuje się wyjątkowo łagodna zima. Nie ma mrozu, nie pada również śnieg.

Było prawie -52

Historyczny rekord ujemnej temperatury w Finlandii padł w styczniu 1999 r. Temperatura w miejscowości Kittila w Laponii wyniosła -51,5 st. C.

Pod koniec stycznia 2019 r. w miejscowości Sodankyla, na północy kraju, odnotowano -38,7 st. C. Natomiast w styczniu 2017 r. temperatura przekraczała -40 st. C.