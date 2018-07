Rekord temperatury pod Tokio

Fala upałów w Niemczech. W niektórych regionach nawet 34 stopnie - 22-07-2018 W weekend temperatury w Niemczech sięgały 34 stopni Celsjusza, a to jeszcze nie koniec. Według meteorologów taka gorąca aura może się utrzymać aż do sierpnia. czytaj dalej

Fala upałów

Agencja Associated Press informuje, że meteorolodzy zapowiadają na poniedziałek temperaturę 37 stopni Celsjusza w Tokio, a w Nagoi, w środkowej części kraju - 39 st. C. Bardzo wysokie temperatury w ostatnim czasie sprawiły, że ponad 40 osób zmarło, a dziesiątki tysięcy skierowano do szpitali.

Według japońskiej Agencji Ognia i Zarządzania Klęskami Żywiołowymi od 15 lipca z powodu upałów zmarło 12 osób. Jak podejrzewają lekarze, powodem był udar cieplny. Wśród zmarłych był chłopiec ze szkoły podstawowej, który zasłabł po wycieczce do parku, do którego dodarcie zajmuje 20 minut.

Władze Japonii apelują do obywateli, by w miarę możliwości nie wychodzili na zewnątrz, pili duże ilości wody i korzystali z klimatyzacji. W niedzielę służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia przed upałami w 39 z 47 prefektur.

W ubiegłym roku 48 osób zmarło w Japonii w wyniku upałów między majem a wrześniem, przy czym 31 zmarło w lipcu. Według krajowej agencji meteorologicznej obecną falę upałów spowodowało nawarstwienie się dwóch układów wysokiego ciśnienia nad znaczną częścią Japonii.

Upały dają się we znaki także mieszkańcom Korei Południowej. W mieście Gangneung, na północnym wschodzie kraju, w poniedziałek o godz. 6.45 (15.45 czasu polskiego) odnotowano najwyższą dobową temperaturę minimalną - 31 st. C - poinformowała południowokoreańska agencja Yonhap. W Seulu wskazanie to wyniosło 29 st. C.