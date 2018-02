"Zima znowu wróciła na właściwe tory". Wasze śnieżne relacje - 04-02-2018 Weekend przyniósł do Polski obfite opady śniegu. Zwłaszcza na południowym wschodzie spowodowały one wiele utrudnień. Reporterzy 24 w niedzielę pokazują, gdzie jest biało. czytaj dalej

Silne opady śniegu na zachodniej Ukrainie na prawie 10 godzin sparaliżowały pracę przejścia granicznego w Szeginiach, prowadzącego do polskiego przejścia w Medyce - poinformował w niedzielę lwowski portal Zaxid.net.W związku z opadami uszkodzone zostały przewody linii elektrycznych, co odcięło od prądu ukraińskie służby celne i graniczne w Szeginiach. Ruch na przejściu wstrzymano w niedzielę o godzinie 1 czasu polskiego i został on wznowiony dopiero po godzinie 10 czasu polskiego.

Śnieżyce, które przeszły przez południowo-zachodnie obwody Ukrainy w ciągu ostatniej doby, pozbawiły energii elektrycznej prawie 400 miejscowości. Złe warunki atmosferyczne poważnie utrudniają ruch na drogach.









Rekordowe opady w Moskwie

"Gdy wyczują strach, potrafią być bezwzględne". Jak przetrwać spotkanie z niedźwiedziem - 04-02-2018 Jak zachować się w przypadku spotkania z niedźwiedziem? Co zrobić, gdy staniemy z nim oko w oko? Dyrektor ogrodu zoologicznego w Gdańsku odpowiedział na te pytania we "Wstajesz i weekend". czytaj dalej

Ilość śniegu, jaka spadła w ciągu minionej doby w Moskwie, stanowi rekord w historii obserwacji pogodowych - poinformowały stołeczne służby meteorologiczne. Pogoda spowodowała jedną ofiarę śmiertelną - w wyniku powalenia drzewa zginął człowiek. Warstwa śniegu w mieście osiągnęła 43 centymetry.

Jak podało w nocy z soboty na niedzielę moskiewskie biuro meteorologiczne, od rana w sobotę spadło w stolicy do 14 mm przetopionego śniegu, podczas gdy poprzedni rekord, z 1957 roku, wynosił 11,2 mm. Śnieg w Moskwie padał również w nocy i nie ustaje w niedzielę. Meteorolodzy przewidują, że opady zmniejszą się w poniedziałek.

Dla budownictwa i nie tylko, istotna jest ilość wody zawarta w śniegu, ponieważ ciężki śnieg stwarza zagrożenie. Jak wiadomo, świeży śnieg podczas mrozu zawiera niedużą ilość wody, w przeciwieństwie do ciężkiego, mokrego śniegu podczas temperatury dodatniej. Dlatego, mierzy się ilość wody zawartej w śniegu. W tym celu pobiera się do wysokiej menzurki śnieg i go przetapia. Jeden metr sześcienny wody waży 1 tonę, a 1 metr sześcienny świeżego puchu - 100 kilogramów. Wartość podana w milimetrach to właśnie ilość wody zawartej w przetopionym śniegu.

W Moskwie sypnęło śniegiem (PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Utrudnienia i ofiara

Płynie fala mroźnego powietrza. "Teraz będzie się umacniać zima" - 04-02-2018 Do Polski zbliża się mróz, który już daje się we znaki mieszkańcom północnej Europy. W Szwecji temperatura spadła do -39 stopni Celsjusza. W naszym kraju z dnia na dzień będzie coraz chłodniej. czytaj dalej

Opadom drobnego, ale bardzo gęstego śniegu towarzyszył silny wiatr.

- Niestety, wczorajsza pogoda nie obyła się bez ofiar - poinformował w mediach społecznościowych mer Moskwy Siegiej Sobianin.

Jak wyjaśnił, jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne, gdy powalone drzewo przerwało trakcję elektryczną. Ogółem powalonych zostało w Moskwie już około 360 drzew. Mer ostrzegł mieszkańców stolicy, że warunki w niedzielę będą równie trudne.

Jeszcze przed nadejściem weekendu meteorolodzy zapowiadali, że przyniesie on opady śniegu równe miesięcznej normie. W niedzielę ostrzegli przed gołoledzią, porywistym wiatrem, oblodzeniami drzew i trakcji elektrycznej i zaspami tworzącymi się na drogach.

Służby drogowe w dwunastomilionowej metropolii usuwają śnieg praktycznie nieprzerwanie. W niedzielę rano na trasach było około 80 pojazdów odśnieżających.

Do tej pory pogoda spowodowała masowe, ale krótkotrwałe - do półtorej godziny - przerwy w dostawach prądu w rejonie podmoskiewskim. Na stołecznych lotniskach, według danych serwisu internetowego Yandex, w niedzielę rano odwołanych zostało 17 lotów, a opóźnionych jest ponad 60.

Na początku przyszłego tygodnia, gdy opady śniegu ustąpią, do Moskwy przyjdą silne mrozy - około minus 20 stopni Celsjusza.