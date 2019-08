Rekordowe upały w Holandii. W ciągu tygodnia niemal 400 zgonów więcej

Musimy natychmiast zmienić styl życia, bo zabraknie nam żywności i miejsca - 08-08-2019 Coraz częstsze fale upałów, anomalie pogodowe, rosnące ceny pożywienia, rozrastająca się w drastycznym tempie populacja. To już niebawem może być nasza rzeczywistość. Autorzy najnowszego raportu Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych zaznaczają, że konieczne są natychmiastowe zmiany w stylu życia i diecie. czytaj dalej

Podczas rekordowo gorącego tygodnia pod koniec lipca w Holandii zmarły łącznie 2094 osoby. To o 15 procent więcej osób niż podczas przeciętnego letniego tygodnia - podał holenderski urząd statystyczny Centraal Bureau voor de statistieken (CBS) na podstawie wstępnych danych.

Około 300 spośród 400 dodatkowych ofiar śmiertelnych dotyczyło osób starszych. Jak podaje CBS, w upalnym tygodniu zmarło 1687 osób w wieku 80 i więcej lat. O 300 więcej niż podczas przeciętnego letniego tygodnia.

Najwięcej zgonów w 30. tygodniu roku odnotowano na wschodzie 17-milionowej Holandii, gdzie wysoka temperatura utrzymywała się dłużej niż w innych częściach kraju.

Podczas dwóch lipcowych fal upałów, które dotarły do Holandii w 2006 roku, zmarło około tysiąca osób więcej niż wynosi średnia dla tego okresu.

W lipcu i sierpniu 2018 roku również wystąpiły dwie fale upałów, ale nie doprowadziły one do znacznego wzrostu liczby zgonów. Według urzędu statystycznego może to mieć związek z długim okresem zimna i sezonem grypowym wiosną 2018 r., podczas którego zginęło wiele osób. Temperatura były również wyższa podczas tegorocznej fali upałów niż w zeszłym roku.

Liczba zgonów na tydzień (cbs.nl)

Upały w Europie

Pod koniec lipca w wielu europejskich miastach padały rekordy ciepła. W czwartek 25 lipca Królewski Niderlandzki Instytut Meteorologii (KNMI) poinformował, że na terenie gminy Gilze en Rijen na południu kraju o godzinie 14.54 termometry pokazały 40,4 stopni Celsjusza. Tym samym pobity został rekord ze środy 24 lipca, kiedy temperatura wyniosła "zaledwie" 39,3 st. C.

Poprzednia maksymalna wartość temperatury dla tego kraju wyniosła 38,6 w lecie 1944 roku.

To była druga tegoroczna fala upałów, która uderzyła w Europę. Specjaliści od klimatu ostrzegają, że takie "wybuchy ciepła" mogą stać się bardziej powszechne w miarę ocieplania się planety z powodu emisji gazów cieplarnianych.

