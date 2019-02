Francuzi cieszą się piękną pogodą. Miejscami nawet 22 stopnie - 24-02-2019 Pogoda w ten weekend we Francji w ogóle nie przypomina zimy. Miejscami termometry pokazały nawet 22 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Temperatura w Wielkiej Brytanii przekroczyła 20 stopni Celsjusza zimą po raz pierwszy w historii prowadzenia pomiarów - poinformowały brytyjskie służby meteorologiczne MetOffice. Stało się to na trzech stacjach pomiarowych: w Tarwsgoed było 20,6 stopnia Celsjusza, w Northolt w zachodnim Londynie (20,4 st. C), a w Gogerddan w Walii (20,1 st. C).

Poprzedni rekord zimowego ciepła należał do Greenwich, w którym w 1998 roku padło 19,7 st. C.

Straty w ośrodkach narciarskich

W czwartek najwyższą rekordową temperaturę odnotowaną zimą zarejestrowano w Szkocji. Wyniosła ona 18,3 st. C. Niezwyczajne dla tej pory roku ciepło uderzyło w szkockie kurorty narciarskie. W większości ośrodków konieczne było zamknięcie głównych stoków.

Anormalnie ciepła aura ma się utrzymywać w Wielkiej Brytanii do połowy tygodnia. Temperatura może przekraczać średnią wieloletnią o 6-11 stopni Celsjusza.



It's officially the UK's warmest winter day on record; three sites exceeded 20 Celsius today with 20.6 °C at Trawsgoed, Ceredigion the highest temperature ☀️🌡️ pic.twitter.com/eMCYDUdwW7 — Met Office (@metoffice) 25 lutego 2019

Temperatura w Wielkiej Brytanii w poniedziałek o godz. 16 (wetteronline.de)

Na horyzoncie zwrot w pogodzie

Początek marca przyniesie ochłodzenie i gwałtowne zjawiska atmosferyczne - przewiduje AccuWeather. Każda burza przyniesie opady deszczu, a w szkockim regionie Highlands, wraz ze spadkiem temperatury poniżej zera stopni, sypnie śnieg.

Pomimo tego ochłodzenia synoptycy AccuWeather zapowiadają, że tegoroczna wiosna przyniesie do Wielkiej Brytanii temperaturę wyższą, niż wynosi średnia wieloletnia. Czytaj więcej o prognozie na wiosnę w Europie.

Nie tylko Wielka Brytania

Wysoka temperatura utrzymuje się również w innych krajach europejskich. W holenderskim Rotterdamie tak ciepłego dnia w lutym, jak poniedziałek, nie było nigdy. Odnotowano tam 17,5 stopnia.

Na południu Francji temperatura osiągnęła 21 stopni, w Hiszpanii w sobotę odnotowano 23 stopnie.