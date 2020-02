Powodzie w Wielkiej Brytanii. Będzie jeszcze gorzej, gdy nadciągnie Jorge - 28-02-2020 Wielka Brytania od kilku tygodni zmaga się z powodziami. W niektórych częściach hrabstwa East Riding of Yorkshire na wschodzie kraju ewakuowano mieszkańców. To nie koniec gwałtownej pogody. Do kraju zmierza burza Jorge, która przyniesie kolejne opady. czytaj dalej

W lutym przez Wielką Brytanię przetoczyły się dwa potężne sztormy - Ciara i Dennis. Teraz kolejnym zagrożeniem jest burza o imieniu Jorge. Jej pierwsze skutki są już odczuwalne w Irlandii - tam odnotowano silne porywy wiatru.

Alarmy pogodowe i powodziowe

To już trzeci tak deszczowy weekend z rzędu. W Anglii obowiązuje ponad 80 ostrzeżeń przeciwpowodziowych, w Walii - osiem, a w Szkocji - jedno. Met Office wydało alarmy meteorologiczne przed silnym wiatrem i opadami śniegu. Pogoda przyniesie też ulewny deszcz. Porywy wiatru w znacznej części kraju utrzymają się do godziny 15 w niedzielę.

Według wstępnych danych brytyjskiego biura meteorologicznego Met Office w lutym w Wielkiej Brytanii odnotowano średnią sumę opadów na poziomie 202,1 litra wody na metr kwadratowy. Wartość ta przebiła rekord z 1990 roku, kiedy w lutym zanotowano 193,4 l/mkw. Zdaniem meteorologów to oznacza, że tegoroczny luty jest najbardziej deszczowy w historii pomiarów w kraju.

🚨Breaking news 🚨



Latest rainfall data (up to 9am 29th Feb) reveals that February 2020 is now the wetttest February on record



A UK average of 202.1mm has fallen, beating February 1990 where 193.4mm fell



Full statistics will be released on Monday pic.twitter.com/QLserAKZzA — Met Office (@metoffice) February 29, 2020

Porywy do 110 kilometrów na godzinę

Skutki opadów widoczne są na wschodzie i zachodzie kraju od kilku tygodni. Są miejsca, gdzie wylały rzeki i ewakuowano mieszkańców. Agencja Ochrony Środowiska wspomaga mieszkańców miasta Snaith w hrabstwie East Riding of Yorkshire w wypompowaniu wody. Zalania widoczne są też na terenie hrabstwa Worcestershire. W mieście Worcester wzmocniono systemy ochronne przed prognozowanymi podmuchami towarzyszącymi sztormowi. Prędkość wiatru może osiągać ponad 110 kilometrów na godzinę.



The centre of #StormJorge moved slowly towards the UK today, and will then only slowly move northwards through tomorrow... Stay #WeatherAware pic.twitter.com/9SbLXE8vS7 — Met Office (@metoffice) February 29, 2020