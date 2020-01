W Australii odstrzelą tysiące wielbłądów. Są zagrożeniem, bo desperacko szukają wody - 08-01-2020 Dzikie zwierzęta, w tym wielbłądy, w poszukiwaniu wody wkraczają na tereny zamieszkałe przez ludzi, zagrażając ich egzystencji - twierdzą władze regionu, w którym żyją rdzenni Australijczycy. Od środy ma rozpocząć się odstrzał zwierząt. Może ich zginąć nawet 10 tysięcy. Australijczycy twierdzą, że regulacja populacji jest konieczna. czytaj dalej

Na horyzoncie nie widać poprawy

Australia od kilku miesięcy walczy z ogromnymi pożarami, które strawiły już ponad 10,3 miliona hektarów powierzchni. Zginęło co najmniej 26 osób. Według szacunków naukowców zginęło prawie pół miliarda zwierząt. Akcję gaśniczą utrudnia susza i wysoka temperatura.

Jak poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele Australijskiego Biura Meteorologicznego (BOM), w ciągu najbliższych miesięcy nie widać intensywnych opadów deszczu, które mogłyby pożogę ugasić.

- Nic nie wskazuje na to, że sytuacja uspokoi się w ciągu kolejnych kilku miesięcy - powiedział Karl Braganza, przewodniczący Monitorowania Klimatu w BOM. Dodał, że prognozy wskazują, że opady nie będą zbyt obfite i nie wykroczą ponad normę.

Najważniejsze wydarzenia i fakty klimatyczne w 2019 roku (tvnmeteo.pl za Bureau of Meteorology)

1,52 stopnia Celsjusza powyżej średniej

BOM podsumowało też miniony rok w pogodzie w Australii. Według meteorologów 2019 rok był najcieplejszym w historii pomiarów. Średnia temperatura w kraju wyniosła 1,52 stopni Celsjusza powyżej średniej wieloletniej z lat 1961-1990, bijąc tym samym rekord ustanowiony w 2013 roku (+1,3 st. C). Średnia maksymalna temperatura była najwyższa w historii i wyniosła 2,09 stopnia powyżej średniej i znacznie przewyższyła rekord z 2013, który wyniósł 1,59 st. C. Rekord padł również po przeanalizowaniu średniej temperatury minimalnej, która była wyższa o 0,95 st. C i był to szósty najcieplejszy wynik w historii pomiarów. Australia prowadzi krajowy zbiór wartości temperatury od 1901 roku.

Meteorolodzy podsumowali również dekadę 2009-2019. Średnia temperatura w minionej dekadzie była wyższa o 0,86 st. C od średniej oraz o 0,31 st. C wyższa niż w latach 2000-2009. Wszystkie lata od 2013 roku uplasowały się na liście najcieplejszych w historii Australii.

BOM podkreśla, że ocieplenie związane z antropogenicznymi zmianami klimatu spowodowało wzrost rocznej średniej temperatury w Australii o ponad jeden stopień od 1910 roku. Większość tych procesów zaszła po 1950 roku.

Średnia temperatura w Australii w 2019 roku (Bureau of Meteorology)

Nie tylko najcieplejszy, ale też najsuchszy

Rok 2019 był też najsuchszym w historii pomiarów. W minionym roku średnia suma opadów w kraju wyniosła 277,6 litra wody na metr kwadratowy. W skali kraju średnia suma opadów w 2019 roku była niższa o 40 procent w porównaniu do średniej wieloletniej z lat 1961-1990, która wynosi 465,2 l/mkw. Pomiary opadów deszczu w Australii prowadzone są od 1900 roku.

BOM podkreśla też istotny wpływ zjawiska Dipolu Oceanu Indyjskiego na klimat Australii i małe opady deszczu w 2019 roku. Ten fenomen uważany jest za odpowiednik El-Nino występującego na Pacyfiku. Zjawisko to polega na nieregularnej oscylacji temperatury powierzchni wody, która występuje, gdy zachodnia część akwenu staje się cieplejsza, a następnie chłodniejsza w porównaniu do wschodniej części oceanu.