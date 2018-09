"Robi się coraz gorzej". Deszczu ma być tyle, że wypełniłby 15 milionów basenów olimpijskich

"Energia rzędu tysięcy bomb atomowych" - 14-09-2018 Huragan Florence jest już nad USA. Na antenie TVN24 klimatolog wyjaśnił, dlaczego żywioł jest tak niebezpieczny i odpowiedział na pytanie, czy huragany zagrażają Europie. czytaj dalej

Huragan Florence dotarł do wybrzeży Karoliny Północnej i Karoliny Południowej. Stało się to niedaleko Wrightsville Beach w piątek o godzinie 7.15 lokalnego czasu (w Polsce o godzinie 13.15). W piątek do godziny 13 lokalnego czasu oko huraganu Florence znajdowało się około 56 kilometrów od Myrtle Beach. Żywioł zmierzał na północny wschód z prędkością 10 km/h, a prędkość wiatru dochodziła do 120 km/h.

- Proszę sobie wyobrazić, że synoptycy wyliczyli, że spaść może tyle wody, która pozwoliłaby na wypełnienie 15 milionów basenów olimpijskich - relacjonował w TVN24 Jan Pachlowski, korespondent z USA.

- Robi się coraz gorzej - powiedział w piątek Roy Cooper, gubernator Karoliny Północnej. - Żywioł będzie kontynuować swoją gwałtowną wędrówkę przez kilka najbliższych dni - dodał.

200 osób uratowanych

W New Bern ratownicy do popołudnia uratowali ponad 200 osób. 150 musiało oczekiwać na ratunek. Jak podały lokalne władze, poziom wody sięga ponad trzech metrów.

W niektórych regionach Karoliny Północnej i Południowej opady deszczu mogą wynosić ponad 1000 litrów na metr kwadratowy. Suma opadów będzie bardzo podobna do tej, jaką odnotowano w 1999 roku podczas huraganów Denis i Floyd.

- Jedyną różnicą jest to, że wtedy opady trwały 14 dni, a tutaj podobna suma spadnie w ciągu trzech - powiedział Chris Wamsley z Narodowych Służb Pogodowych (NWS).

Bez prądu, służby w gotowości

Filipiny drżą przed supertajfunem Mangkhut. Zagraża pięciu milionom ludzi - 14-09-2018 Władze Filipin kontynuują w piątek akcję ewakuacyjną w związku ze zbliżającym się do wybrzeży supertajfunem Mangkhut, na trasie którego mieszka ponad pięć milionów Filipińczyków. Potężny cyklon zagraża również Tajwanowi, Hongkongowi i Chinom. czytaj dalej

Około 620 tysięcy odbiorców nie ma prądu, a 26 tysięcy mieszkańców zostało umieszczonych w 200 schronach. W stan gotowości postawiono cztery tysiące żołnierzy jednostek Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych oraz 40 tysięcy elektryków.

Odwołano 1100 lotów na wschodnim wybrzeżu kraju w piątek i w sobotę.

Jak przewidują synoptycy, w sobotę żywioł ma skierować się daleko w głąb południowo-wschodnich regionów Karoliny Północnej oraz wschodniej Karoliny Południowej.

Rozległe powodzie

Suma opadów może wynieść ponad 1000 litrów na metr kwadratowy. Jak podało Narodowe Centrum Huraganów (NHC), opady spowodują "katastroficzne powodzie i długotrwałe wylania rzek". - Będziemy mieli do czynienia z powodziami, które będą ciągnąć się przez kilometry w głąb lądu - dodał Ken Graham, dyrektor NHC.

Ostrzeżenie przed huraganem wydano na obszarze od rzeki South Santee w Karolinie Południowej do Bogue Inlet i Pamlico Sound w Karolinie Północnej. W Morehead City w Karolinie Północnej poziom wody, podobnie jak w New Bern, sięga trzech metrów.

Na lotnisku Wilmington odnotowano maksymalną prędkość wiatru dochodzącą do 168 km/h. Jak podało NHC, była to największa prędkość od czasu uderzenia huraganu Helene w 1958 roku.

Elektrownia jądrowa w Brunszwiku w Karolinie Północnej została wyłączona.

NEW: #Hurricane #Florence has made landfall near Wrightsville Beach, North Carolina at 7:15 AM EDT (1115 UTC) with estimated maximum winds of 90 mph (150 km/h), and a minimum central pressure estimate of 958 mb (28.29”). https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vzpe6MjTf9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 14 września 2018

Powyżej podgląd kamery internetowej w Karolinie Północnej

Watch what happened at 0:04 in @Jeff_Piotrowski's broadcast: Breaking Weather water rescue in New Bern NC. #ncwx https://t.co/tKMLCaDSc1 — Mike😎😎😎😎😎 (@47_TheRedSash) 14 września 2018



This is downtown New Bern a few hours ago. pic.twitter.com/V57I2UAxNY — Daisha Jones WCTI (@DaishaJonesWCTI) 14 września 2018



Update: Pics of flooding downtown while looking for citizens who may need assistance. @CityofNewBern #HurricaneFlorence2018 pic.twitter.com/Ebgfh1hlt5 — New Bern PD (@NewBernPD) 14 września 2018

Wideo Intensywne opady w Camp Lejeune

Wideo Poważne zalania w Belhaven

"Ta burza może zabijać"

Woda porywała budynki i samochody. Olivia uderzyła w Hawaje - 13-09-2018 Przez hrabstwo Maui na Hawajach przeszła burza tropikalna Olivia. Deszcz był tak intensywny, że wylały rzeki. Woda porwała domy i samochody. Kilka tysięcy odbiorców zostało bez prądu. czytaj dalej

- Bądźcie czujni. Ta burza jest potężna, może zabijać. Zagrożenie stało się rzeczywistością - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Roy Cooper, gubernator Karoliny Północnej.

Narodowe Centrum ds. Huraganów ostrzega, Florence może wywołać zagrożenie tornadami. - Ulewne deszcze mogą spowodować osunięcia ziemi w zachodniej części Stanów Zjednoczonych - ostrzegał w piątek Henry McMaster, gubernator Karoliny Południowej.

Według informacji amerykańskiego Centrum Prognoz Meteorologicznych (Weather Prediction Center) na trasie huraganu mieszka około 10 milionów mieszkańców. W ostatnich kilku dniach ewakuowano 1,5 miliona z nich.

Ogromne ilości wody, które mogą spaść na zagrożone regiony, widać na wizualizacji przygotowanej przez stację Weather Channel:



Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM — The Weather Channel (@weatherchannel) 13 września 2018

Stany wyjątkowe

W stanach Georgia, Karolina Północna, Karolina Południowa, Wirginia, Maryland oraz w Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. - Jesteśmy całkowicie przygotowani na huragan Florence, który staje się coraz większy i silniejszy. Uważajcie! - napisał w czwartek na Twitterze prezydent Donald Trump.

Wideo Poważne zniszczenia w Morehead City

Wideo Pierwsze zniszczenia przez huragan



#Topsail #NorthCarolina this afternoon with severe #StormSurge taking place now. This will only get worse... report; @WeatherNation #Florence #ncwx pic.twitter.com/JHDEkJPA8X — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 13 września 2018

Prognozowaną ścieżkę huraganu widać na poniższej grafice:

Prognozowana trasa przejścia huraganu Florence - stan z piątku z godziny 15.00 (NHC)

Dlaczego Florence jest taka groźna

"Czeka was istny koszmar". Ogrom huraganu na zdjęciach ze stacji kosmicznej - 13-09-2018 Huragan Florence przeraża swoim ogromem. Zdjęcia, jakie wykonał niemiecki astronauta Alexander Gerst z wysokości ponad 400 kilometrów nad Ziemią, zapierają dech w piersi. czytaj dalej

Chociaż Florence osłabła, Narodowe Centrum ds Huraganu ostrzega przed "zagrażającymi życiu sztormowymi falami", a także "katastrofalnymi powodziami i niszczycielskim wiatrem". Głównym zagrożeniem jest deszcz, który może padać nieprzerwanie przez kilka dni.

Synoptycy przyglądają się huraganowi głównie pod kątem opadów. - Opady, które niesie huragan, są gigantyczne. Przewiduje się, że na wybrzeżu Karoliny Południowej i Karoliny Północnej miejscami w ciągu trzech dni spadnie 1300 litrów wody na metr kwadratowy. To tyle deszczu, ile w Warszawie spada przez dwa lata - mówił w czwartek w TVN24 prezenter tvnmetoe.pl Tomasz Wasilewski.

W najbliższych dniach może spaść rekordowa ilość deszczu, większa nawet niż w czasie huraganu Harvey z 2017 roku. Wtedy w ciągu czterech dni we wschodnim Teksasie, w rejonie miasta Houston, spadło ponad 1000 l/mkw., co spowodowało olbrzymie powodzie. Szczytowa akumulacja wody na poziomie 1318 l/mkw. ustanowiła Harvey "najbardziej mokrym" huraganem w historii Stanów Zjednoczonych.

Prognozowane opady deszczu w huraganie Florence (NHC)

Powodzie błyskawiczne

Bardzo intensywne opady deszczu mogą sprawić, że w miejscowościach nadmorskich miejscami mogą stać 3-4 metry wody. Dodatkowo, woda, która będzie spiętrzona na oceanie, silnym wiatrem będzie wpychana do rzek. Z tego powodu w rzekach może pojawić się "cofka". - To oznacza wzdłuż tych rzek powodzie ekspresowe, które nieraz powstają w ciągu kilkudziesięciu minut - tłumaczył Wasilewski.

Wysokie fale

Szaleństwo na Atlantyku. Florence nie jest osamotniona - 11-09-2018 Oczy całego świata zwrócone są na Florence. To potężny huragan, który zmierza w kierunku południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Nie jest to jedyne takie zjawisko, które przemierza wody Oceanu Atlantyckiego. czytaj dalej

W niektórych rejonach Karoliny Północnej fale mogą osiągnąć wysokość od czterech do szcześciu metrów.

- Żeby nabrać perspektywy, trzeba wiedzieć, że każda fala wyższa niż 3,5 metra określana jest jako "zagrażająca życiu" - poinformował Ken Graham z Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC).

Jednak - jak tłumaczył w czwartek Tomasz Wasilewski - już w środę fale zmierzone na Atlantyku osiągnęły wysokość około 25 metrów. Odnotowano je na wschód od oka cyklonu.

Skala Saffira-Simpsona

W 1969 roku inżynier Herbert Saffir i dyrektor Narodowego Centrum ds. Huraganów Bob Simpson opracowali swoją skalę w celu klasyfikacji huraganów według intensywności wiatrów. Służy ona do oszacowania potencjalnych szkód, powstałych w momencie wejścia huraganu na ląd. Stosowana jest tylko w przypadku sztormów powstałych na Oceanie Atlantyckim i północnym Pacyfiku na wschód od międzynarodowej linii zmiany daty.

Wideo Silny wiatr i deszcz w Wilmington

Jeżeli mieszkacie na zagrożonym terenie, czekamy na Wasze relacje:

E-mail: kontakt24@tvn.pl

Telefon: + 48 22 324 24 24

Nr sms/mms: +48 516 4444 24