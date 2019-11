Rośnie bilans ofiar cyklonu Bulbul. Trwają poszukiwania rybaków

Coraz więcej ofiar pożogi w Australii. Pogoda nie sprzyja gaszeniu ognia - 10-11-2019 Australia od kilku dni zmaga się z pożarami buszu. Potwierdzono, że zginęły co najmniej trzy osoby. Jak ostrzegają meteorolodzy, w kolejnych dniach pogoda będzie znacznie utrudniać gaszenie ognia. czytaj dalej

Cyklon dotarł do lądu w nocy z soboty na niedzielę. W Bangladeszu zginęło sześć osób, z czego pięć zostało przygniecionych przez spadające drzewa.

Trwają poszukiwania dwóch łodzi rybackich, na których znajdowało się około 36 mężczyzn. Ich rodziny straciły z nimi kontakt. Jak poinformowały władze, 30 osób odniosło obrażenia, a ponad sześć tysięcy domów jest częściowo albo całkowicie uszkodzonych.

W południowo-wschodniej części kraju nie odnotowano żadnych poważnych uszkodzeń na terenie obozu namiotowego, w którym znajdują się setki tysięcy uchodźców z sąsiedniej Mjanmy.

Żywioł przyniósł też ofiary śmiertelne w Indiach. Jak poinformowały władze w niedzielę, w stanie Bengal Zachodni zginęło siedem osób. Indyjska Agencja Meteorologiczna oczekuje osłabnięcia cyklonu, ale przestrzega rybaków, by nie wyruszali na morze w ciągu najbliższych 12 godzin.

Skryli się w schroniskach

Czas groźnej pogody

Co najmniej dwa miliony mieszkańców Bangladeszu skryły się w ponad 5,5 tysiąca schronisk. Podczas przejścia cyklonu szalały porywy wiatru osiągające do 120 kilometrów na godzinę. Niektóre z niżej położonych obszarów zostały zalane. Według władz wiatr zaczął się już uspokajać i osiąga prędkość do 70-80 kilometrów na godzinę. Dodano, że największe zagrożenie już minęło.

Sezon cyklonowy w Zatoce Bengalskiej może trwać od kwietnia do grudnia. Jednym z najsilniejszych zjawisk był supercyklon z 1999 roku, który uderzył w indyjski stan Odisha. Utrzymywał się przez 30 godzin i zabił 10 tysięcy osób.

Od tego czasu postęp technologiczny pomógł w dokładniejszym śledzeniu cyklonów. Dzięki temu władze mają więcej czasu na przygotowanie, a ludność na masową ewakuację.