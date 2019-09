Rośnie bilans ofiar huraganu Dorian. "Nie ma bezpiecznego miejsca, wszystko jest zniszczone"

Huragan Dorian w Karolinie Północnej. Ewakuacje - 06-09-2019 Dorian dotarł do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych jako huragan pierwszej kategorii. Chociaż osłabł, niesie ze sobą ulewny deszcz i porywisty wiatr. czytaj dalej

Jak poinformowała w piątek późnym wieczorem Erica Wells Cox, rzeczniczka szefa rządu Bahamów, liczba ofiar śmiertelnych huraganu Dorian wzrosła do 43. Wcześniej władze mówiły o co najmniej 30 zabitych.

- To oficjalna liczba, wiele osób zaginęło i oczekuje się, że ofiar śmiertelnych będzie znacznie więcej - powiedziała rzeczniczka.

Media podają, że osiem osób zostało zabitych na Wielkiej Bahamie, zaś pozostałe 35 na Wielkim Abacos. Służby twierdzą, że liczba ofiar może zwiększyć się, gdy opadną wody powodziowe.

"Jeden z największych kryzysów narodowych"

Huragan Dorian, który przez długi czas miał piątą - najwyższą - kategorię w skali Saffira-Simpsona, zdewastował Bahamy w miniony weekend. Ciągły wiatr przekraczał prędkość 290 kilometrów na godzinę, a w porywach - nawet 350 km/h. Fale sztormowe osiągały wysokość ponad 7 metrów. Żywioł spowodował gigantyczne powodzie.

Spustoszone Bahamy

- Mamy do czynienia z jednym z największych kryzysów narodowych w historii naszego kraju - powiedział we wtorek premier Bahamów Hubert Minnis na konferencji prasowej.

Na Bahamach co najmniej 70 tysięcy ludzi potrzebowało pomocy humanitarnej po tym, jak Dorian zatrzymał się, siejąc spustoszenie przez kilkanaście godzin. Już teraz jest określany jako najbardziej niszczycielska burza, jaka kiedykolwiek nawiedziła wyspy. Niektóre dzielnice zostały zrównane z ziemią, część tego co zostało, zalała woda powodziowa. Uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych zostało około 13 tysięcy domów.

- Nikt nie może pomóc nikomu na Wielkiej Abaco, nie ma bezpiecznego miejsca, wszystko jest zniszczone - powiedziała 75-letnia Firstina Swain, która przez Doriana straciła cały swój dobytek. - Jest zbyt wiele ciał, nie sądzę, żeby kiedykolwiek skończyli je znajdować - powiedziała.

Poszkodowani byli hospitalizowani głównie z powodu złamań, urazów głowy, zranień i odwodnienia.

Skala zniszczeń na Bahamach po przejściu huraganu Dorian (PAP/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT0

Bahamy po przejściu huraganu Dorian





















Ewakuacje, ratunek

Na Bahamach zostawił krajobraz jak po wojnie.

We Freeport na Wielkiej Bahamie tysiące ludzi tłoczyło się w porcie, aby dostać się na darmową ewakuację statkiem wycieczkowym na Florydę.

Ewakuacje były prowadzone także drogą powietrzną. Jak zapewnił premier Bahamów, potrwają do momentu, dopóki wszyscy, którzy będą chcieli opuścić wyspy, znajdą się poza nimi.

Dzięki wsparciu straży przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych ocalono co najmniej 295 osób. Służby ratunkowe koncentrują się na pomocy w obszarach najbardziej dotkniętych skutkami huraganu. Pomagają poszkodowanym w zdobyciu żywności i wody pitnej. Wszystkie działania są jednak znacznie utrudnione, ze względu na poważne zniszczenie terenu.

Jak podała Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia (PAHO) istnieje ryzyko, że woda pitna została zanieczyszczona ściekami. To może spowodować, że u mieszkańców pojawi się silna biegunka i inne dolegliwości chorobowe.

Dorian w Stanach Zjednoczonych

W piątek Dorian dotarł do wybrzeża Karoliny Północnej. Według amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów na przylądku Hatteras porywy wiatru rozpędzały się do 150 kilometrów na godzinę. Skutki Doriana widać było między innymi na wyspie Ocracoke. Według gubernatora Karoliny Północnej Raya Coopera, mnóstwo budynków zostało pozbawionych energii elektrycznej, a woda powodziowa wdzierała się do domów.

Trzy potężne żywioły na jednym zdjęciu.

- Szacujemy, że na wyspie pozostało około 800 osób i dostaliśmy informacje, że mieszkańcy opisują powódź jako katastrofalną. Cieszymy się, że nie otrzymaliśmy doniesień o poważnych obrażeniach czy śmierci wśród mieszkańców - powiedział Cooper.

Gubernator Karoliny Południowej Henry McMaster stwierdził, że Dorian miał być dużo groźniejszy niż okazał się faktycznie, a powodzie dotyczyły jedynie obszarów przybrzeżnych.

Dorian w sobotę dotrze na wyspy Nantucket i Martha's Vineyard, następnie skieruje się do Nowej Szkocji. Obecnie znajduje się około 790 kilometrów na zachód od miasta Halifax. Porusza się z prędkością 41 km/h. Według prognoz NHC podczas przemieszczania się będzie słabnąć coraz bardziej.