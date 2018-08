Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi, które wystąpiły w niedzielę na indonezyjskiej wyspie Lombok. Według różnych źródeł, zginęło co najmniej 12-13 osób. Około 1800 budynków zostało zniszczonych.

Informacje dotyczące dokładnej liczby ofiar są niejednoznaczne. Według portalu time.com, zginęło 13 osób, agencja Associated Press podaje natomiast, że śmierć poniosło co najmniej 12 osób.

Pierwsze z trzęsień na wyspie Lombok zarejestrowano w niedzielę około godziny 6 czasu polskiego. W jego wyniku zginęły dwie osoby. Po raz kolejny ziemia zatrzęsła się około godziny 17 czasu polskiego.

W nocy z niedzieli na poniedziałek wystąpiły liczne wstrząsy wtórne, odczuwalne również na sąsiedniej wyspie Sumbawa. Z powodu ataku serca lub zawalenia się budynków zmarło - w zależności od źródła - 10 bądź 11 osób.

"Niektórzy ludzie wpadli w histerię"

Budynki zawaliły się między innymi w niewielkiej miejscowości Sembalun, położonej u stóp czynnego wulkanu Rinjani na Lombok.

- Niektórzy ludzie wpadli w histerię ponieważ odczuli wstrząsy wtórne, które były silniejsze niż te wcześniejsze. Usłyszeli również ryk, pochodzący prawdopodobnie z osuwisk, które zeszły ze stoków Góry Rinjani - mówił w poniedziałek rzecznik prasowy indonezyjskich służb ds. łagodzenia katastrof Sutopo Purwo Nugroho.

Domy w ruinach

Co najmniej 1800 domów zostało zniszczonych, w tym połowa z nich bardzo poważnie.

Pierwsze trzęsienie miało magnitudę 6.3, a jego epicentrum (punkt znajdujący się na powierzchni Ziemi tuż nad ogniskiem wstrząsów) znajdowało się na południowy zachód od miasta Belanting. Trzęsienie wystąpiło na głębokości 7,9 kilometrów. Kolejne wstrząsy miały magnitudę 6.9, a ich epicentrum znalazło się na południe od miasta Belanting. Źródło trzęsienia znalazło się na głębokości 20 km. Drgania odczuto również na popularnej wśród turystów wyspie Bali.

Dwa tygodnie od tragedii

Do niedzielnych wstrząsów doszło dwa tygodnie po ostatnim trzęsieniu na tej wyspie. Zginęło wówczas ponad 430 osób. Oprócz ofiar śmiertelnych rannych zostało ponad 13 tys. osób.

Łączne straty materialne szacuje się na 342 miliony dolarów. Domy musiało opuścić około 350 tysięcy ludzi, zniszczonych zostało 68 tysięcy budynków.

Władze twierdzą, że pomoc powoli dociera do regionów, które ucierpiały najbardziej. Zaznaczają, ze dzieje się to tak późno, ponieważ te obszary są bardzo odlegle i przez to trudno osiągalne.

Pacyficzny pierścień ognia

Indonezja, będąca największym archipelagiem na świecie, położona jest w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia charakteryzującym się dużą aktywnością sejsmiczną. Lombok to wyspa położona na wschód od Bali, najbardziej znanego turystycznego miejsca w Azji Południowo-Wschodniej.

Trzęsienie ziemi na wyspie Lombok (USGS)