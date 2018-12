Rośnie liczba ofiar śmiertelnych tsunami w Indonezji. 168 osób nie żyje, setki rannych

Silne trzęsienie ziemi w Rosji - 20-12-2018 Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7.4 odnotowano w czwartek u wybrzeży Kamczatki - poinformowały amerykańskie służby geologiczne (USGS). Początkowo wydano ostrzeżenie przed tsunami. czytaj dalej

Tsunami uderzyło w okolicach Cieśniny Sundajskiej około godziny 21.30 czasu lokalnego. Ucierpiały zwłaszcza regiony Pandelang i Serang na Jawie oraz Lampung na Sumatrze. Władze poinformowały, że fala była wyjątkowo duża, co miało być powiązane z pełnią Księżyca.

Agencja informacyjna Reutera poinformowała, że 745 osób zostało rannych, a 30 uznaje się za zaginione.

Przyczyną wcześniejszy wybuch wulkanu

Prawdopodobną przyczyną tsunami była lawina na dnie morskim po erupcji wulkanu Anak Krakatau. Słup popiołu wzniósł się wówczas na wysokość 400 metrów. Władze ostrzegły, że nikt nie powinien zbliżać się do wulkanu na odległość mniejszą niż 2 kilometry.

- Agencja Geologiczna zarejestrowała o godzinie 21.03 czasu lokalnego erupcję wulkanu Anak Krakatau - poinformowała Indonezyjska Agencja Meteorologiczna, Klimatologiczna i Geofizyczna. Dodano, że tsunami wystąpiło 24 minuty później. - Możliwe, że materiał skalny wokół Anak Krakatau obsunął się do morza i wywołał tsunami, które dotknęło plaże u wybrzeży Cieśniny Sundajskiej - przekazano.

Władze ostrzegają, żeby nie zbliżać się do wybrzeży Cieśniny co najmniej do 25 grudnia.

Indonezja w Pacyficznym Pierścieniu Ognia

Mieszkańcy nie zaobserwowali żadnych oznak wskazujących na nadejście żywiołu - przekazały lokalne media. Doszczętnemu zniszczeniu uległo 558 domów, dziewięć hoteli, 60 restauracji i 350 łodzi - podało CNN. Pierwszej pomocy poszkodowanym udziela policja.

Anak Krakatau, jeden z najaktywniejszych wulkanów na świecie, w ostatnich miesiącach wybuchał wielokrotnie. Znajduje się na małej wysepce w cieśninie Sund.

Cieśnina Sund leży między wyspami Jawa i Sumatra. Łączy Morze Jawajskie z Oceanem Spokojnym. We wrześniu ponad dwa tysiące osób zginęły w rezultacie silnego trzęsienia ziemi w rejonie indonezyjskiej wyspy Sulawesi. Powstałe wówczas fale tsunami wyrządziły poważne zniszczenia w nadmorskim mieście Palu. Indonezja położona jest w rejonie aktywnym sejsmicznie będącym fragmentem Pacyficznego Pierścienia Ognia, otaczającego Ocean Spokojny. W jego obrębie dochodzi do częstych erupcji wulkanów i trzęsień ziemi.



